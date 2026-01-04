پرداختی کمک مستمری و تکریم هنرمندان ۱۰۰ درصد افزایش یافت
مدیر عامل صندوق اعتباری هنر از دو برابر شدن پرداختیها در قالب طرح کمک مستمری (سلوا) و تکریم خبر داد و افزود: بنا بر دستور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، این افزایش همزمان با میلاد خجسته حضرت علی (علیهالسلام) و با توجه به پیش بینیهای به عمل آمده برای تأمین منابع و اخذ مصوبات لازم از دی ماه اجرا خواهد شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی صندوق اعتباری هنر، سیدمجید پوراحمدی با تبریک میلاد خجسته حضرت علی (ع)، پرداخت مقرری ماهانه به پیشکسوتان حوزه فرهنگ و هنر را یکی از اقدامات حمایتی مهم صندوق برشمرد و افزود: صندوق اعتباری هنر در راستای پاسداشت جایگاه هنرمندان پیشکسوت، برنامهای مستمر تحت عنوان طرح تکریم و کمک مستمری اجرا میکند.
مدیرعامل صندوق اعتباری هنر با اشاره به خدمات طرح تکریم گفت: مطابق آیین نامه، این طرح به هنرمندان، نویسندگان و شاعران صاحب سبک و فرهیختهای اختصاص دارد که دارای نشان درجه یک هنری هستند.
وی در ادامه افزود: با وجود محدودیت منابع، با تأکید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر ارتقای منزلت و حمایت از پیشکسوتان عرصه فرهنگ و هنر، با تأمین منابع مورد نیاز، مبلغ پرداختی مشمولان این طرح به میزان دوبرابر افزایش خواهد یافت.
مدیرعامل صندوق اعتباری هنر در ادامه طرح کمک مستمری (سلوا) را یکی دیگر از برنامههای حمایتی صندوق اعتباری هنر عنوان کرد و افزود: مطابق آیین نامه، این طرح برای حمایت از اعضایی است که به دلایلی مانند کهولت سن، بیماری یا ناتوانی جسمی، ازکارافتادگی و عائلهمندی، قادر به تأمین حداقل معاش زندگی خود نیستند. مبلغ دریافتی ماهانه مشمولان این طرح نیز ۱۰۰ درصد افزایش مییابد.
پوراحمدی در پایان ضمن تشکر از همراهی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تأکید کرد: صندوق اعتباری هنر با برنامهریزی دقیق و پیگیری مستمر متعهد است، ارائه خدمات به هنرمندان را استمرار بخشد و همزمان کیفیت و کمیت این خدمات را افزایش دهد تا نیازهای این قشر فرهیخته در حد امکان پاسخ داده شود.