دبیر جشنواره مطرح کرد:

مهلت ارسال آثار به پنجمین جشنواره «پژواک» تمدید شد

دبیر پنجمین جشنواره پژواک از تمدید مهلت دریافت آثار در تمامی بخش‌های پنجمین دوره جشنواره پژواک خبر داد و تاکید کرد که با توجه به درخواست‌های مکرر علاقه‌مندان و تعطیلی‌های پیش‌آمده، مهلت ارسال آثار تا پنجم بهمن‌ماه تمدید شده و این زمان به هیچ عنوان قابل تمدید مجدد نخواهد بود.

به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری جشنواره پژواک، حمیدرضا افتخاری، دبیر پنجمین جشنواره پژواک با اشاره به استقبال گسترده هنرمندان و فعالان این حوزه از فراخوان جشنواره، اظهار کرد: در هفته‌های اخیر درخواست‌های متعددی از سوی شرکت‌کنندگان برای تمدید زمان ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره واصل شد که عمدتاً به دلیل تعطیلی‌ها و محدودیت‌های زمانی ایجادشده بود.

وی افزود: دبیرخانه جشنواره با بررسی این درخواست‌ها و به منظور فراهم شدن فرصت عادلانه برای تمامی علاقه‌مندان، تصمیم گرفت مهلت دریافت آثار در همه بخش‌ها شامل بخش اصلی، بخش ویژه و بخش مستمر را تا پنجم بهمن‌ماه تمدید کند.

افتخاری با تاکید بر ضرورت رعایت زمان‌بندی جشنواره تصریح کرد: این تمدید، آخرین فرصت برای ارسال آثار است و تحت هیچ شرایطی مهلت اعلام‌شده مجدداً تمدید نخواهد شد. بر همین اساس از تمامی شرکت‌کنندگان درخواست می‌کنیم ارسال آثار خود را به روزهای پایانی موکول نکنند.

دبیر پنجمین جشنواره پژواک در پایان با قدردانی از مشارکت گسترده هنرمندان گفت: استقبال و همراهی فعالان این عرصه نشان‌دهنده جایگاه رو‌به‌رشد جشنواره پژواک است و امیدواریم آثار ارسالی، نمایانگر ظرفیت‌ها و خلاقیت‌های متنوع شرکت‌کنندگان در این دوره باشد.

اخبار مرتبط
ارسال نظر
