با موضوع جنگ دوازده روزه؛

نمایش «به وقت سحر» روی صحنه می‌رود

نمایش «به وقت سحر» روی صحنه می‌رود
نمایش «به وقت سحر» به نویسندگی و کارگردانی اصغر گروسی از ۱۵ دی ماه در تماشاخانه مهر حوزه هنری روی صحنه می‌رود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، نمایش «به وقت سحر» به نویسندگی و کارگردانی اصغر گروسی از ۱۵ دی ماه تا ۳ بهمن ماه هر روز ساعت ۱۸:۳۰ در تماشاخانه مهر حوزه هنری اجرا می‌شود. 

این نمایش با موضوع جنگ تحمیلی دوازده روزه، روایتگر داستان زوجی به نام‌های مهدی و سحر است که خود را برای برگزاری جشن عروسی و آغاز زندگی مشترک آماده می‌کنند ولی در لحضات آخر اتفاق ناگواری می‌افتد که زندگی آن‌ها را دستخوش تغییر می‌سازد…

در این نمایش مهدی دِلال و سحر اقبال به ایفای نقش پرداخته و سایر عوامل نمایش عبارتند از: 

ساخت عروسک: سحر اقبال، عروسک‌گردانان: مهدی دِلال، سحر اقبال، طراح صحنه و لباس: سارا خیری، طراح گرافیک: اصغر گروسی، دستیار کارگردان: شمیم عارفان، منشی صحنه: شیرین بذرافکن، مدیر صحنه: ابوالفضل فیجان‌پودنک، انتخاب موسیقی: آراز گروسی، فنی: زهرا عبیات. 

علاقمندان می‌توانند برای تهیه بلیط این نمایش به سایت تیوال مراجعه کنند.

