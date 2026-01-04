به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، نمایش «به وقت سحر» به نویسندگی و کارگردانی اصغر گروسی از ۱۵ دی ماه تا ۳ بهمن ماه هر روز ساعت ۱۸:۳۰ در تماشاخانه مهر حوزه هنری اجرا می‌شود.

این نمایش با موضوع جنگ تحمیلی دوازده روزه، روایتگر داستان زوجی به نام‌های مهدی و سحر است که خود را برای برگزاری جشن عروسی و آغاز زندگی مشترک آماده می‌کنند ولی در لحضات آخر اتفاق ناگواری می‌افتد که زندگی آن‌ها را دستخوش تغییر می‌سازد…

در این نمایش مهدی دِلال و سحر اقبال به ایفای نقش پرداخته و سایر عوامل نمایش عبارتند از:

ساخت عروسک: سحر اقبال، عروسک‌گردانان: مهدی دِلال، سحر اقبال، طراح صحنه و لباس: سارا خیری، طراح گرافیک: اصغر گروسی، دستیار کارگردان: شمیم عارفان، منشی صحنه: شیرین بذرافکن، مدیر صحنه: ابوالفضل فیجان‌پودنک، انتخاب موسیقی: آراز گروسی، فنی: زهرا عبیات.

علاقمندان می‌توانند برای تهیه بلیط این نمایش به سایت تیوال مراجعه کنند.

انتهای پیام/