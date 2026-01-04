پیکر بهرام بیضایی در آمریکا به خاک سپرده شد
بهرام بیضایی روز شنبه ۱۳ دی ماه در آرامگاه اسکای لاون سانفرانسیسکو به خاک سپرده شد.
به گزارش ایلنا، در این مراسم که به دعوت خانواده بیضایی و دانشگاه استنفورد برگزار شد، جمعی از دوستداران و شاگردان و دوستان بهرام بیضایی کارگردان سینما و تئاتر و پژوهشگر هنر و ادبیات حاضر بودند.
در آغاز مراسم مژده شمسایی، بازیگر و همسر بهرام بیضایی قطعهای مناجات خوانی اجرا کرد.
سپس عباس میلانی به نمایندگی از بخش ایرانشناسی دانشگاه استنفورد و نیز برادر بهرام بیضایی سخنرانی کوتاهی انجام دادند.
در ادامه، مژده شمسایی قطعهای از نمایشنامه «سیاوشخوانی» بیضایی را خواند.
بیژن بیضایی هم در این مراسم طی سخنانی کوتاه از برادرش بهرام بیضایی گفت.
بهرام بیضایی، نویسنده، کارگردان و پژوهشگر پنجم دی ماه همزمان با سالروز تولد ۷۸ سالگی خود در آمریکا درگذشت.
مژده شمسایی پیشتر در صفحه اینستاگرامش اعلام کرده بود که پیکر همسرش، بهرام بیضایی، به ایران بازگردانده نمیشود و از دوستدارانش در داخل کشور خواسته بود که به یاد آقای بیضایی درختی بکارند.