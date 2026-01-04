میزان مخاطبان تلویزیون در شب یلدا اعلام شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی رسانه ملی، رادیو و تلویزیون در شب یلدای امسال در قالب ویژه‌برنامه‌های متنوع به این مناسبت ملی پرداختند. مرکز تحقیقات صداوسیما با نظرسنجی از مردم درخصوص این ویژه‌برنامه‌ها، میزان استفاده و رضایت آن‌ها را سنجیده است. جمعیت پژوهش شامل افراد ۱۲ سال و بالاتر ساکن تهران و ۳۰ استان کشور بوده است.

مقایسه میزان مخاطبان ویژه‌برنامه‌های شب یلدا از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴ مؤید آن است که این روند از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ دارای روند افزایشی بوده است. این عدد در سال ۱۳۹۸.۳۸. ۹ درصد، در سال ۱۳۹۹.۴۳. ۲ درصد، در سال ۱۴۰۰.۴۲. ۴ درصد، در سال ۱۴۰۱.۴۷. ۲درصد، در سال ۱۴۰۲.۴۸. ۲درصد، در سال ۱۴۰۳.۴۹. ۷درصد بوده است. این آمار امسال نیز روند صعودی را طی کرده و ۵۶.۴درصد پاسخگویان، ویژه‌برنامه‌های شب یلدای رسانه ملی را تماشا کرده‌اند.

نتایج پیمایش اخیر نشان می‌دهد از میان برنامه‌های تدارک دیده شده در شبکه‌های مختلف، «یلدای جوانی» شبکه سه سیما با ۱۷.۵درصد بیننده در صدر ایستاده است و پس از آن برنامه‌های «۱۰۰۱» شبکه نسیم، «دونقطه» شبکه دو، «ایران دوست‌داشتنی» شبکه یک و «برمودا» شبکه نسیم قرار دارند.

همچنین میزان رضایت از برنامه‌های «یلدای جوانی» ۸۴ درصد، «۱۰۰۱.۹۱. ۳ درصد، «دونقطه» ۸۲.۳ درصد و «ایران دوست‌داشتنی» ۸۲.۵ درصد بوده است.

مرکز تحقیقات صداوسیما اعلام کرده است که ۷.۳ درصد پاسخگویان نیز شنونده ویژه‌برنامه‌های شب یلدا از شبکه‌های مختلف رادیویی بوده‌اند.

