اختتامیه هجدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل‌احمد برگزار می‌شود

اختتامیه هجدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل‌احمد برگزار می‌شود
آیین اختتامیه «هجدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل‌احمد» چهارشنبه (هفدهم دی ۱۴۰۴) در تالار قلم کتابخانه ملی برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات ایران، آیین اختتامیه «هجدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل‌احمد» از ساعت ۱۵:۳۰ چهارشنبه (هفدهم دی‌ ۱۴۰۴) در تالار قلم کتابخانه ملی ایران برگزار می‌شود.

این مراسم با حضور سید عباس صالحی؛ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از مسئولان فرهنگی، اهالی قلم، اصحاب فرهنگ، ادب و رسانه همراه است و طی آن از برگزیدگان این دوره تقدیر به عمل می‌آید.

عموم علاقه‌مندان برای حضور در این آیین می‌توانند در زمان یادشده به تالار قلم کتابخانه ملی ایران واقع در تهران، بزرگراه شهید حقانی، بعد از ایستگاه مترو حقانی، خروجی کتابخانه ملی مراجعه کنند.

 

