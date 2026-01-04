رونمایی کتاب «کاربرد هنر در توانبخشی» در فرهنگسرای اندیشه

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای اندیشه، کتاب کاربردهنر در توانبخشی و آموزش کودکان و نوجوانان ناشنوا و کم شنوا که مختص تمرینات کاربردی هنر برای مربیان، والدین و متخصصین توانبخشی و روانشناسی است از سوی کاوه مقدم و گیتا موللی گردآوری و تالیف شده است.

این نشست با حضور نویسندگان کتاب و امیرمهدی مهدوی، ویراستار کتاب و هنردرمانگر برگزار می‌شود.

زمان برگزاری،یکشنبه14 دی ماه۱۴۰۴، ساعت 17است و خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، بوستان شهید منفرد نیاکی، سالن اجتماعات فرهنگسرای اندیشه مکان اجرای این برنامه است. حضور برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.

