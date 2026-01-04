رونمایی کتاب «کاربرد هنر در توانبخشی» در فرهنگسرای اندیشه
کتاب «کاربردهنر در توانبخشی» در سلسله برنامه قرار کتاب در فرهنگسرای اندیشه رونمایی میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای اندیشه، کتاب کاربردهنر در توانبخشی و آموزش کودکان و نوجوانان ناشنوا و کم شنوا که مختص تمرینات کاربردی هنر برای مربیان، والدین و متخصصین توانبخشی و روانشناسی است از سوی کاوه مقدم و گیتا موللی گردآوری و تالیف شده است.
این نشست با حضور نویسندگان کتاب و امیرمهدی مهدوی، ویراستار کتاب و هنردرمانگر برگزار میشود.
زمان برگزاری،یکشنبه14 دی ماه۱۴۰۴، ساعت 17است و خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، بوستان شهید منفرد نیاکی، سالن اجتماعات فرهنگسرای اندیشه مکان اجرای این برنامه است. حضور برای عموم علاقهمندان آزاد است.