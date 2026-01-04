ارکستر دیالوگ و روایت «ناقوس زمان» در تالار وحدت
ارکستر دیالوگ به رهبری پانیذ فریوسفی با اجرای آثاری از آهنگسازان موسیقی کلاسیک جهان در تالار وحدت روی صحنه میرود.
به گزارش ایلنا، ارکستر دیالوگ به رهبری پانیذ فریوسفی، کنسرت «ناقوس زمان» را طی سه شب در روزهای ۱۵.۲۹ و ۳۰ دیماه ۱۴۰۴ ساعت ۲۱:۳۰ در تالار وحدت تهران برگزار میکند.
این اجرا تازهترین پروژه این ارکستر است که با طراحی و کارگردانی رضا موسوی و تهیهکنندگی لیلا تشکری و سعید حقیر پیش روی مخاطبان قرار میگیرد و هورا جنیدی مدیریت اجرایی آن را برعهده دارد.
در این کنسرت، آثاری از آهنگسازان موسیقی کلاسیک جهان از جمله ژان سیبلیوس، ادوارد میزوریان، بلا بارتوک، شین اِیچرو یوکویاما، ژرژ بیزه، آروو پرت، آرام خاچاطوریان، جواکینو روسینی و یوهانس برامس توسط ارکستر دیالوگ اجرا خواهد شد.
بهراد علیقورچی (کنسرت مایستر)، آرمان خسروی، امیرحسام عظیمی، مهشید عمارلو، سارا موسوی، حسین نعمتی، مهشاد زواره، صبا وفا، مریم براتی، گلناز دهکردی، نجمه احمدی (ویولن یک)، مونا نقاشزاده، سپهر بهبهانی، مهرسا امجدی، تینا سلطانی، علیرضا موثقی، نسیم علمیزاده، بهاره غلامی، حسین ابراهیمی، فریماه محروقی، امیرمحمد عاشوری، سوگل صحرایی، آرتمیس گرشاسبی (ویولن دو)، رها پنجتنپناه، نیکی زارعی، آوا تقیزاده اشرفی (ویولا)، ترمه صدیقی، مانی جوادزاده، مینا معطی، پریا زندی (ویولنسل)، امیرعباس حسینی (کنترباس) از نوازندگان ارکستر دیالوگ در این اجرا هستند.
همچنین هورام ترابی، اهورا خدامی (ویولن یک)، مهوش عسگری (ویولن دو)، رضا ملکی، مهدی منادی، احمد مقدسیزاده، پدرام علیزاده، بهار براهیمی (ویولا)، یاسمن کوزهگر، هامون قادری، پارسا هادی، موژان خوشنویسان (ویولنسل)، پریا اکرمی، نرگس باقری، آریا ماجدی (کنترباس)، مهیار منتظم، ماهان ببری (پرکاشن) به عنوان نوازندگان مهمان در این اجرا حضور دارند.
علاقمندان میتوانند بلیت کنسرت «ناقوس زمان» را از طریق سایت ایران کنسرت تهیه کنند.