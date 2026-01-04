خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رامین ناصر نصیر به سریال «دیوار دفاعی» پیوست

رامین ناصر نصیر به سریال «دیوار دفاعی» پیوست
کد خبر : 1737086
لینک کوتاه کپی شد.

رامین ناصر نصیر بازیگر سریال تلویزیونی «دیوار دفاعی» به تهیه‌کنندگی مسعود ده‌نمکی و کارگردانی احمد کاوری شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سریال، «دیوار دفاعی» اثری تاریخی و مهیج است که چالش‌های کارگران شرکت نفت در برابر کارگران انگلیسی را در روزهای ملی شدن صنعت نفت بیان می‌کند.

فیلمبرداری این سریال از آبان شروع شده و همچنان ادامه دارد. نویسندگی این سریال را کریم خودسیانی و حمزه صالحی برعهده دارند.

سریال تلویزیونی «دیوار دفاعی» با محوریت تاریخ معاصر این روزها در مرحله تصویربرداری قرار دارد.

تولید این مجموعه ۳۰ قسمتی به سفارش سیمافیلم است که تصویربرداری آن در چند لوکیشن مختلف شامل تهران، شهرک دفاع مقدس، شهرک سینمایی ـ تلویزیونی غزالی و همچنین مناطق جنوبی کشور انجام می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی