خبرگزاری کار ایران
۷۴۱ اثر به نهمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران رسید

۷۴۱ اثر به نهمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران رسید
۷۴۱ اثر به نهمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران رسیدند و هیات انتخاب کار خود را برای انتخاب آثار برگزیده آغاز کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، در طول کمتر از ۲۰ روز اعلام فراخوان نهمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران، ۲۱۸ فیلم و ۵۲۳ ایده به دبیرخانه المپیاد رسیده است.

همچنین همزمان با میلاد امام علی (ع)، از صبح شنبه ۱۳ دی‌ماه، هیات انتخاب که منتورهای فیلمسازی این دوره نیز محسوب می‌شوند، کار بررسی ایده‌ها و بازبینی آثار را آغاز کرده‌اند.

قرار است پنج گروه از فیلمسازان و صاحبان‌ ایده‌های برگزیده، با حضور در تهران که محل برگزاری این دوره از المپیاد است، فیلمی را زیرنظر منتورها بسازند و برای مدال‌ها و جوایز اصلی به رقابت بپردازند.

گفتنی است، این دوره از المپیاد توسط دبیرخانه جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان ‌با مشارکت انجمن سینمای جوانان ایران و بنیاد سینمایی فارابی ‌‌‌در دو بخش «ایده» و «فیلم» در تهران برگزار می‌شود.

نهمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان با هدف شناسایی، معرفی و پرورش استعدادهای خلاق، ایجاد بستری برای تجربه‌ورزی، تقویت مهارت‌های هنری نسل جوان، پرورش نسل نو فیلم‌ساز و آماده‌سازی نوجوانان برای ورود به مسیر حرفه‌ای سینما، برگزار می‌شود و هر دوره میزبان علاقه‌مندان و فعالان این حوزه است.

اویس طوفانی دبیر نهمین المپیاد فیلم‌سازی نوجوانان ایران است و زهرا رجایی مدیریت اجرایی این المپیاد را برعهده دارد.

