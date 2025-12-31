خبرگزاری کار ایران
آماده‌سازی‌ فیلم «قمارباز» برای جشنواره فجر

فیلم سینمایی «قمارباز» به کارگردانی محسن بهاری و تهیه‌کنندگی سجاد نصراللهی‌نسب با داستانی اجتماعی معمایی در مرحله آماده‌سازی فنی برای حضور در جشنواره فیلم فجر است.

به گزارش ایلنا بر اساس اعلام روابط عمومی، فیلم سینمایی «قمارباز» با فیلمنامه‌ای از بهجت شریف مقابل دوربین احسان رفیعی جم رفته است. «قمارباز» فیلمی اجتماعی معمایی است که به ماجرای یکی از حملات سایبری و چالش‌های پیرامون آن می‌پردازد.

کوروش تهامی و آرمین رحیمیان از جمله بازیگران اصلی فیلم هستند و بازیگران اصلی و فرعی دیگر نیز در ادامه معرفی خواهند شد.

این فیلم از محصولات بنیاد سینمایی فارابی است که فیلمبرداری آن تقریبا به اتمام رسیده و آماده‌سازی فنی آن نیز در حال انجام است تا برای حضور در جشنواره فیلم فجر آماده شود.

«قمارباز» اولین تجربه کارگردانی فیلم سینماییِ محسن بهاری است که به تهیه‌کنندگی سجاد نصراللهی‌نسب در حال تولید است.

