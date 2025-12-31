خبرگزاری کار ایران
رویداد ملی کتابخوانی «جانِ پدر» برگزار می‌شود

​همزمان با گرامیداشت ایام‌الله میلاد نور در ماه رجب، رویداد ملی کتابخوانی «جانِ پدر» به همت نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و با همکاری بنیاد بین‌المللی غدیر، برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، همزمان با گرامیداشت ایام‌الله میلاد نور (دهم رجب، میلاد حضرت جوادالائمه علیه‌السلام تا سیزدهم رجب، میلاد امیرالمومنین علی علیه‌السلام)، رویداد ملی کتابخوانی «جانِ پدر» ویژه پدران، از ۱۰ تا ۱۳ دی‌ماه ۱۴۰۴،  به همت نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و با همکاری بنیاد بین‌المللی غدیر، برگزار می‌شود.

بازخوانی نامه امیرالمومنین (علیه‌السلام) به فرزندشان امام حسن مجتبی (علیه‌السلام)، بازخوانی دلنوشته‌های پدران به پسران، نوشتن توصیه‌های اخلاقی، روایت تجربه‌های زندگی و آرزوها با بیان صمیمانه مهر پدرانه و معرفی کتاب بر پایه نمایشگاه کتاب، تولید پوستر و ... با عنوان «جان پدر»، محورهای این رویداد است.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور مراجعه کنند.

 

