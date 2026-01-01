به گزارش خبرنگار ایلنا، براساس اعلام دانشگاه هوستون در آمریکا، این آرامگاه در بخش شمال‌شرقی مجموعه آکروپولیس شهر کاراکول کشف شده است؛ شهری که در اوج شکوفایی خود در دوره کلاسیک اولیه، یکی از بزرگ‌ترین و پرجمعیت‌ترین شهرهای مایا در منطقه محسوب می‌شد. پژوهشگران می‌گویند این نخستین بار است که مقبره‌ای منتسب به یک فرمانروای اولیه در این شهر به‌طور قطعی شناسایی می‌شود.

دهه‌ها جست‌وجو برای یک کشف سرنوشت‌ساز

تیم باستان‌شناسی دانشگاه هوستون که بیش از ۴۰ سال در کاراکول فعالیت داشته، این آرامگاه را در جریان جدیدترین فصل حفاری شناسایی کرده است. به گفته سرپرستان پروژه، ساختار معماری، موقعیت مکانی و اشیای کشف‌شده درون مقبره نشان می‌دهد که این محل، آرامگاه فردی با جایگاه سیاسی و مذهبی بسیار بالا بوده است.

بر اساس شواهد تاریخی و تطبیق زمانی، پژوهشگران معتقدند این آرامگاه به ته کَاب چاک، نخستین پادشاه شناخته‌شده کاراکول، تعلق دارد؛ فرمانروایی که حدود سال ۳۳۱ میلادی به قدرت رسید و بنیان‌گذار یک سلسله سلطنتی پایدار در این شهر بود.

درون این آرامگاه، مجموعه‌ای کم‌نظیر از اشیای تدفینی کشف شده که جایگاه ویژه فرد دفن‌شده را تأیید می‌کند. باستان‌شناسان ۱۱ ظرف سفالی با نقوش آیینی و سیاسی، جواهرات ساخته‌شده از سنگ جیدایت، لوله‌های تراش‌خورده استخوانی و صدف‌هایی وارداتی از مناطق دوردست را شناسایی کرده‌اند.

برخی از ظروف سفالی، تصویری از یک فرمانروا را در حال دریافت قدرت از خدایان مایا نشان می‌دهد و یکی دیگر، نقش خدای تجارت مایا را به تصویر کشیده است؛ نشانه‌ای از اهمیت اقتصادی و تجاری این پادشاه در شبکه‌های منطقه‌ای آن دوران. در میان یافته‌ها، یک ماسک موزائیکی ساخته‌شده از جیدایت نیز دیده می‌شود که از نظر هنری و آیینی، یکی از شاخص‌ترین اشیای کشف‌شده به شمار می‌رود.

سرنخ‌هایی از زندگی یک فرمانروای باستانی

بررسی بقایای انسانی نشان می‌دهد فرد دفن‌شده در این آرامگاه، مردی سالخورده بوده که در سال‌های پایانی زندگی خود دندان‌هایش را از دست داده است. پژوهشگران می‌گویند این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از عمر طولانی و جایگاه اجتماعی بالای او باشد؛ چرا که در آن دوره، تنها افراد صاحب قدرت و ثروت از شرایط زندگی بهتر برخوردار بودند.

یافته‌های این آرامگاه همچنین نشان می‌دهد که فرمانروایان مایا تنها رهبران سیاسی نبودند، بلکه نقش‌های مذهبی، آیینی و اقتصادی پررنگی نیز در جامعه ایفا می‌کردند.

به باور کارشناسان، این آرامگاه یکی از مهم‌ترین کشفیات باستان‌شناسی سال‌های اخیر در منطقه مزوامریکا به شمار می‌رود. شناسایی مقبره نخستین پادشاه کاراکول، امکان بازسازی دقیق‌تر ساختار قدرت، روابط سیاسی و آیین‌های تدفین در تمدن مایا را فراهم می‌کند و می‌تواند درک تازه‌ای از شکل‌گیری دولت‌های اولیه در این تمدن ارائه دهد.

باستان‌شناسان امیدوارند ادامه بررسی‌ها، اطلاعات بیشتری درباره ارتباطات سیاسی کاراکول با دیگر مراکز بزرگ مایا و حتی شهرهای فراتر از این تمدن در اختیار بگذارد؛ ارتباطاتی که می‌تواند تاریخ منطقه را دگرگون کند.

