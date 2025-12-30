شورای سیاستگذاری پانزدهمین جشنواره فیلم ۱۰۰ منصوب شدند
با انتصاب اعضای شورای سیاستگذاری پانزدهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلمهای ۱۰۰ ثانیهای، کار این شورا با برگزاری نشست نخست آغاز شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی سوره، طی حکمی از سوی حمیدرضا جعفریان رئیس سازمان سینمایی سوره، اعضای شورای سیاستگذاری پانزدهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلمهای ۱۰۰ ثانیهای منصوب شدند.
بر این اساس حمیدرضا جعفریان به عنوان رئیس شورای سیاست گذاری، محدثه پیرهادی به عنوان دبیر شورا و محمد احسانی، شهاب اسفندیاری، بابک خواجهپاشا و محمدرضا رضاپور نیز به عنوان اعضای شورای سیاستگذاری این دوره از جشنواره منصوب شدند.
محمد احسانی
از مدیران باسابقه صداوسیماست که در کارنامه او، مدیریت گروه اجتماعی شبکه سه سیما، مدیریت طرح و برنامه و قائممقامی شبکه تهران، مدیریت طرح و برنامه معاونت سیما و عضویت در شورای راهبردی شبکه سه به چشم میخورد. او در دورانهای مختلف، معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیر شبکه یک سیما، دبیر چهارمین جشنواره تلویزیونی جام جم و مدیر شبکههای نمایش، نسیم و تماشا بوده است.
شهاب اسفندیاری
دانشآموخته کارشناسی کارگردانی سینما و کارشناسی ارشد سینما از دانشگاه هنر است و مدرک دکتری خود در رشته «نظریه انتقادی و مطالعات فیلم» را از دانشگاه ناتینگهام انگلستان دریافت کردهاست. او دانشیار گروه سینما در دانشکده سینما- تئاتر دانشگاه هنر بوده و از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ مدیر گروه سینما بود. وی اکنون رییس دانشگاه صداوسیماست.
بابک خواجه پاشا
فیلمسازی که فعالیت خود را از تئاتر و فیلمهای کوتاه آغاز کرد. او در فیلم «محمد رسول الله»، «خورشید و قصر شیرین» دستیار کارگردان بوده و با فیلم اول سینمایی خود یعنی «در آغوش درخت»، توانست سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه و دیپلم افتخار بهترین کارگردانی فیلم اول را از آن خود کند. او فیلم سینمایی «آبی روشن» را نیز کارگردانی کرده است.
محمدرضا رضاپور
فارغالتحصیل دیپلماسی و ارتباطات فرهنگی است. از مسئولیتها و فعالیتهای او میتوان به «مدیریت محتوای ماهنامه فرهنگی هنری سینما رسانه»، «عضویت در کارگروه سینمایی اندیشکده یقین»، «سردبیری ماهنامه نقد سینما» و انتشار دهها مقاله، نقد و یادداشت در بخش فرهنگی مطبوعات و خبرگزاریها اشاره کرد. او همچنین، سابقه مدیریت شبکه نمایش را برعهده داشته است.
نخستین نشست اعضای شورای سیاستگذاری پانزدهمین جشنواره بینالمللی فیلمهای ۱۰۰ ثانیهای با حضور اعضا به تازگی برگزار شده است و جزئیات فراخوان دوره جدید به زودی منتشر خواهد شد.