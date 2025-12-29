به‌گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، هیأت انتخاب و داوری و آثار راه‌یافته هفتادودومین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان آبادان– اروند که آثار فیلم‌نامه نویسان را ارزیابی کرده‌اند، معرفی شدند.

فرهاد پروین، سیامک سلیمانی، حسن لطفی، هنرمندانی هستند که آثار فیلم‌نامه نویسان متقاضی حضور در هفتادودومین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان آبادان را انتخاب کرده و آثار راه‌یافته به بخش فیلم‌نامه را داوری می‌کنند.

اسامی آثار راه‌یافته به بخش «فیلم‌نامه» هفتادودومین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان آبادان به شرح زیر است:

فیلم‌نامه‌های راه‌یافته به بخش فیلم‌نامه آزاد:

فرزانه قائمی‌زاده / دیو سفید / تهران

مانا پاک‌سرشت / سوکولو / رشت

امید وفایی / گوزنها / ملایر

سید مرتضی سبزقبا / وقت گل نی / دزفول

ماجد رستمی‌زاده / پستان‌دار / اهواز

ابوالفضل عزیزی و سیما رسولی / کوت / تهران

نسیم سیفی‌پور و نسیم محمدی فارسانی / شب رو / تهران

ابوالفضل حسینی‌پور / آلمانی / یزد

اتابک مهراد / جیرجیرک / نهاوند

فاطمه حسنی / قرار ملاقات / اندیمشک

ساجده قدیری / قلب فلزی / اراک

صادق عساکره / خودخواسته / آبادان

محمود پوینده / همون همیشگی / تهران

حمیدرضا ارجمندی و علیرضا مرادی / هیچ‌کس صدا را نمی‌شنود / ایلام

آرسان صفا و پروا آسترکی / دیکته / بندرعباس

مسعود معرفی / بحری مسقطی / آبادان

رضا پُردل / اسکلت دوست‌داشتنیِ من / رشت

محمد سلیمی‌راد / دووَر (دختر) / دهدشت

زهره صباغیان / آشیخ حسن / یزد

علیرضا صانع‌فر / قفس حیوان وحشی / تهران

صابر الله‌دادیان / عاشقانه‌ترین فیلم سال / ارومیه

پوریا دهقان / بندپایان / اراک

فیلم‌نامه‌های راه‌یافته به بخش فیلم‌نامه اقتباسی:

امیر صدقی نیر / سیم‌بان / همدان

حمیدرضا صالحی / نامه‌های کلاسی / اراک

رویا نژادشجاعی / سارا / تهران

مسعود رمضانی / تندیس شوم / آبادان

مصطفی داوطلب و مرضیه کمالوندی / مواجهه با فیل در تاریکی / تهران

محمد رحمتی / شیطونی / تهران

عباس روزبهانی / اغواگر / ملایر

علی ملکشاهی مقدم / اقبال / تهران

هفتادودومین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان، به دبیری حسین براتی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خوزستان و میزبانی انجمن سینمای جوانان ایران-دفتر آبادان برگزار می‌شود.

