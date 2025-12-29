خبرگزاری کار ایران
«فیلم‌هایی که نمی‌شناسیم» به آنتن می‌رسد

«فیلم‌هایی که نمی‌شناسیم» با اجرای بهروز افخمی و امیر قادری، از سه‌شنبه ۹ دی ساعت ۲۲:۳۰ روی آنتن می‌رود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی پروژه، برنامه «فیلم‌هایی که نمی‌شناسیم» بر ۲۴ فیلم شناخته‌شده از تاریخ سینما تمرکز دارد، فیلم‌هایی آشنا که این‌بار با نگاهی متفاوت و خوانشی تازه مورد بررسی قرار می‌گیرند. این مجموعه شامل ۱۲ فیلم ایرانی و ۱۲ فیلم خارجی است.

در برنامه «فیلم‌هایی که نمی‌شناسیم» بهروز افخمی و امیر قادری به سراغ آثاری می‌روند که بارها دیده شده‌اند اما هنوز ظرفیت گفت‌وگو و بازخوانی دارند.

این برنامه تلاش می‌کند زاویه‌هایی کمتر دیده‌شده از این فیلم‌ها را پیش چشم مخاطب بگذارد.

تهیه‌کنندگی و سردبیری برنامه «فیلم‌هایی که نمی‌شناسیم» بر عهده میثم کریمی است و قسمت اول آن سه‌شنبه ۹ دی ساعت ۲۲:۳۰ از رسانه تصویری «آن» پخش می‌شود.

تماشای این برنامه از طریق سایت on-news.ir و دیگر درگاه‌های پخش رسانه تصویری «آن» امکان‌پذیر است.

