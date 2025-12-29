به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی پروژه، برنامه «فیلم‌هایی که نمی‌شناسیم» بر ۲۴ فیلم شناخته‌شده از تاریخ سینما تمرکز دارد، فیلم‌هایی آشنا که این‌بار با نگاهی متفاوت و خوانشی تازه مورد بررسی قرار می‌گیرند. این مجموعه شامل ۱۲ فیلم ایرانی و ۱۲ فیلم خارجی است.

در برنامه «فیلم‌هایی که نمی‌شناسیم» بهروز افخمی و امیر قادری به سراغ آثاری می‌روند که بارها دیده شده‌اند اما هنوز ظرفیت گفت‌وگو و بازخوانی دارند.

این برنامه تلاش می‌کند زاویه‌هایی کمتر دیده‌شده از این فیلم‌ها را پیش چشم مخاطب بگذارد.

تهیه‌کنندگی و سردبیری برنامه «فیلم‌هایی که نمی‌شناسیم» بر عهده میثم کریمی است و قسمت اول آن سه‌شنبه ۹ دی ساعت ۲۲:۳۰ از رسانه تصویری «آن» پخش می‌شود.

تماشای این برنامه از طریق سایت on-news.ir و دیگر درگاه‌های پخش رسانه تصویری «آن» امکان‌پذیر است.

انتهای پیام/