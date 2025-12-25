خبرگزاری کار ایران
پیام تبریک ایمانی‌پور به رهبران مسیحی کاتولیک جهان؛

امیدوارم سال نو سرشار از صلح و محبت برای همه پیروان ادیان الهی باشد

کد خبر : 1732859
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانی‌پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی فرارسیدن سال نو میلادی و سالروز میلاد حضرت عیسی(ع) را به رهبران و پیروان مسیحی کاتولیک در جهان تبریک گفت.

به گزارش ایلنا، متن این پیام به شرح زیر است:

با سلام و درود الهی  فرارسیدن سالروز میلاد خجستۀ حضرت عیسی بن مریم علیهما السلام، پیام آور صلح،‌ دوستی و عدالت و آغاز سال 2026 میلادی را به جنابعالی و مسیحیان جهان و همۀ رهروان حقیقت تبریک و شادباش می‌گویم.

سراسر زندگی، رفتار و گفتار عیسی مسیح (ع) مظهر محبت، عدالت‌خواهی، یاری به نیازمندان و ایستادگی در برابر ستم است. بشریت امروز با دور شدن از گوهر کلام الهی که وجه مشترک همۀ ادیان است، از ظلم، خشونت و فقر آزرده شده و با زخم‌های جنگ و خشونت دست به گریبان است.

در جهان امروز، انسان و همه دستاوردهای مادی و معنوی او در معرض تهدید قرار گرفته است. تهدیدی که بواسطه زیاده خواهی‌های استکبار جهانی و جنگ طلبی¬های فجیع رژیم صهیونیستی شکل گرفته است و بدون حد و مرز در جای جای جهان در حال گسترش است. البته این تهدیدها با واکنش موجی از انسان‌های پیرو حق و حقیقت روبرو است که خواهان رفع ظلم و برپایی عدالت هستند. حقیقتی که آنان از زبان رهبران دینی خویش می شنوند و عدالتی که بدان سفارش شده اند. لذا امروز رهبران ادیان می توانند نقشی موثر در جهان ایفا نمایند.

همه ما سخت نیازمند آموزه‌های متعالی ادیان که مبتنی بر ارزش‌های والایی چون حق جویی، عدالت طلبی، محبت و خدمت به انسان ها بویژه محرومان است هستیم؛ آموزه‌هایی که می‌تواند بیش از همیشه راهگشای مسیر انسان‌ها برای رسیدن به جهانی سرشار از صلح، عدالت و آزادی باشد.

اینجانب امیدوارم تمسک به این مبانی مشترک، ما را به همکاری و همیاری بیشتر برای کاهش رنج‌ها، تقویت تفاهم و دوستی و برپایی صلح و عدالت در سراسر جهان یاری دهد. از خداوند متعال دوام تندرستی و سعادت جناب‌عالی و همه مسیحیان جهان را خواستارم. باشد که سال نو، سالی سرشار از صلح، محبت و همدلی برای همه پیروان ادیان الهی باشد.

محمدمهدی ایمانی‌پور

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی 

انتهای پیام/
