رونمایی از این اثر خلاقانه در قالب برنامه‌ای ویژه و به مناسبت یازدهمین دوره جایزه جهانی اربعین در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی انجام شد. این رویداد هر ساله میزبان آثار نوآورانه در حوزه فرهنگ، هنر و رسانه مرتبط با راهپیمایی اربعین حسینی از سراسر جهان است.



این فیلم با ارائه محتوای ۳۶۰ درجه، امکان تجربه‌ای غوطه‌ور و نزدیک به واقعیت از فضای پیاده‌روی اربعین را برای مخاطبان فراهم می‌کند و با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین رسانه‌ای طراحی شده‌ است و بدون محدودیت جغرافیایی، پیام فرهنگی و معنوی اربعین و عاشورا را به شکلی جهانی و تأثیرگذار روایت می‌کند.



این فیلم سه‌بعدی به تهیه‌کنندگی مؤسسه فرهنگی مهتا تصویر، با تهیه‌کنندگی سید مصطفی رضوی و کارگردانی ابراهیم معماریان و محمود ناظری تولید شده است.



حجت‌الاسلام سیدمصطفی حسینی نیشابوری دبیر جایزه جهانی اربعین در این برنامه رونمایی، با اشاره به رشد کیفی و محتوایی آثار یازدهمین دوره این رویداد، بهره‌گیری حرفه‌ای از فناوری‌های نوین را از شاخصه‌های مهم آثار امسال دانست.



وی درباره رونمایی از فیلم سه بعدی پیاده روی اربعین بیان کرد: این اثر توانسته است حس ایثار، مهمان‌نوازی و شوق وصال زائران سیدالشهدا(ع) را با زبانی هنری و ابزار روز به تصویر بکشد و گامی مؤثر در مسیر جهانی‌سازی پیام اربعین باشد.



همچنین معماریان کارگردان فیلم سه بعدی پیاده روی اربعین با اشاره به ویژگی‌های این فیلم سه بعدی گفت: استفاده از فناوری واقعیت مجازی و فیلم‌برداری ۳۶۰ درجه باعث می‌شود مخاطب هنگام تماشا، خود را در فضای پیاده‌روی اربعین احساس کند و تجربه‌ای واقعی از این مسیر معنوی داشته باشد.



وی افزود: افرادی که تاکنون امکان حضور در پیاده‌روی اربعین را نداشته‌اند، با استفاده از این عینک‌ها می‌توانند حال‌وهوای زیارت را به‌صورت ملموس تجربه کنند؛ واکنش‌های احساسی مخاطبان نشان‌دهنده همذات‌پنداری عمیق آنان با فضای اثر است.



معماریان همچنین، هدف اصلی این پروژه را ارتباط مؤثر با نسل جوان از طریق ابزارهای نوین رسانه‌ای عنوان کرد.



یازدهمین جایزه جهانی اربعین به همت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی 11 دی ماه سال جاری با معرفی برگزیدگان بخش های مختلف در شهر کربلا برگزار می شود.

