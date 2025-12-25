رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی میلاد حضرت عیسی(ع) را به رهبران و پیروان کاتولیک در ایران تبریک گفت
حجتالاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانیپور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به مناسبت سال نو میلادی و سالروز میلاد حضرت مسیح(ع) خطاب به هموطنان مسیحی پیام تبریک صادر کرد.
به گزارش ایلنا، متن این پیام به شرح زیر است: با سلام و درود الهی فرارسیدن سالروز ولادت حضرت عیسی بن مریم(ع)؛ کلمه و روح الهی و آغاز سال نوی میلادی را به جنابعالی و همۀ هموطنان مسیحی صمیمانه تبریک میگویم.
ایرانیان مسیحی در کنار دیگر هموطنان خود، مظهر همدلی و همبستگی در فرهنگ کهن ایرانزمین هستند. آنان همواره بخش گرانمایهای از فرهنگ و تاریخ این سرزمین بوده و سهم مهم و تحسینبرانگیزی در پاسداری از میراث معنوی و مادی، تقویت همبستگی ملی و رشد و پیشرفت ایران عزیزمان داشتهاند.
در زمانهای که بشریت با بحرانهای فراوانی روبرو است و جنگ و خشونت در بسیاری از نقاط جهان سایه انداخته است، عمل به پیامهای روشن حضرت مسیح (ع)، همچون محبت به همنوعان و حمایت از نیازمندان، مقابله با ظلم و تبعیض و پاسداشت ارزشهای والای اخلاقی یک ضرورت امیدبخش و فراتر از آن یک فریضه است.
جنایات ضد انسانی و وحشیانه رژیم صهیونیستی نسبت به مردم بیدفاع غزه و فلسطین و تجاوز اخیر به ایران اسلامی و دیگر کشورهای منطقه بارزترین نمونه آن است و هشداری است به تمامی مؤمنین و پیروان ادیان که در پرتو همبستگی دینی، برای اقامه صلح و عدالت در جهان کوشا باشند.
اینجانب مجددا میلاد فرخنده حضرت مسیح(ع) را که زمانی مناسب برای اندیشیدن و عمل به آموزههای آن حضرت است تبریک میگویم و از خداوند متعال برای جنابعالی، هم میهنان مسیحی، مسیحیان جهان و تمامی دوستداران حق و عدالت، دوام سلامتی، بهروزی و شادکامی مسالت می کنم.
امید است که سال پیش رو، سالی پر از صلح، آرامش و همدلی برای همه مؤمنین و پیروان راستین آن حضرت باشد.
محمدمهدی ایمانیپور
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی