به گزارش ایلنا، محمدعلی طالبی، استاندار کرمان، در آئین اختتامیه هفتمین جشنواره منطقه‌ای تئاتر افراد دارای معلولیت «کویر» با تأکید بر نقش هنر در ارتقای آگاهی اجتماعی، این جشنواره را نماد تغییر نگاه جامعه از معلولیت به توانمندی دانست و اظهار داشت تئاتر می‌تواند به‌عنوان زبانی گویا در مطالبه عدالت اجتماعی، دسترس‌پذیری و برابری فرصت‌ها نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشد.

جشنواره کویر، جشن توانمندی‌ها نه نمایش محدودیت‌ها

محمدعلی طالبی، استاندار کرمان، با اشاره به حضور هنرمندان دارای معلولیت از استان‌های مختلف کشور در کرمان اظهار داشت: «خوشحال هستم که استان کرمان میزبان هنرمندان عزیز دارای معلولیت در رشته تئاتر است و این جشنواره بیش از آنکه نمایش محدودیت‌ها باشد، جشن توانمندی‌ها و خلاقیت‌هاست» و افزود: «اقدامات انجام‌شده در حوزه توانمندسازی افراد دارای معلولیت باعث شده است امروز شاهد بروز استعدادها و ظرفیت‌های ارزشمندی در این جامعه باشیم».

نقش تئاتر در افزایش تاب‌آوری و نشاط اجتماعی

وی با تأکید بر جایگاه اجتماعی هنر خاطرنشان کرد: «جامعه امروز، به‌ویژه در شرایط فرهنگی و اجتماعی کنونی، نیازمند هنر است و تئاتر از جمله رشته‌هایی است که همزمان وجدان اجتماعی، عقل و احساس را درگیر می‌کند» و ادامه داد: «تئاتر می‌تواند آستانه تحمل جامعه در برابر ناملایمات را افزایش دهد و روحیه نشاط اجتماعی را که امروز به‌شدت به آن نیاز داریم، تقویت کند».

عبور از نگاه ترحم‌آمیز به رویکرد کرامت‌محور

استاندار کرمان با اشاره به تأثیر جشنواره‌های فرهنگی تصریح کرد: «برگزاری جشنواره‌هایی از این دست کمک می‌کند نگاه جامعه از معلولیت به توانمندی تغییر کند و از رویکردهای ترحم‌آمیز عبور کرده و به سمت نگاه کرامت‌محور و فرصت‌ساز حرکت کنیم» و افزود: «همین برنامه‌ها نقش کلیدی در تغییر نگرش اجتماعی و تقویت اعتمادبه‌نفس افراد دارای معلولیت دارند».

هنر، ابزار نرم مطالبه‌گری اجتماعی

طالبی با بیان نقش هنر در حوزه مطالبه‌گری اجتماعی اظهار داشت: «امروز هنر یک ابزار نرم و اثرگذار برای طرح مطالبات اجتماعی است و در حوزه بهزیستی بیش از هر زمان دیگری به این ظرفیت نیاز داریم» و اضافه کرد: «هنر افراد دارای معلولیت می‌تواند صدای بی‌واسطه عدالت اجتماعی، مطالبه دسترس‌پذیری و برابری فرصت‌ها باشد و از این منظر، تئاتر را زبان گویای حقوق شهروندی می‌دانم».

تئاتر و جایگاه ملی استان کرمان

وی با اشاره به ظرفیت‌های تئاتری استان کرمان خاطرنشان کرد: «جشنواره‌های تئاتر، چه در سطح استانی و چه منطقه‌ای، از مؤثرترین ابزارهای فرهنگی در مطالبه‌گری اجتماعی هستند» و ادامه داد: «همین جایگاه و اهمیت باعث شد استان کرمان در سطح ملی نیز مورد توجه قرار گیرد و امسال به‌عنوان میزبان مراسم افتتاحیه جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر انتخاب شود که این موضوع نقش مهمی در افزایش ظرفیت فرهنگی استان خواهد داشت».

قدردانی از هنرمندان و خانواده‌ها

استاندار کرمان با قدردانی از عوامل اجرایی جشنواره اظهار داشت: «از همه دست‌اندرکاران، داوران، مربیان، حامیان و به‌ویژه بازیگران عزیز که قهرمانان اصلی این جشنواره هستند، تشکر می‌کنم» و افزود: «خانواده‌های افراد دارای معلولیت نیز با همراهی و تحمل مسئولیتی مضاعف، نقش مهمی در شکوفایی این استعدادها ایفا می‌کنند که شایسته قدردانی است».

حمایت فرهنگی، سرمایه‌گذاری اجتماعی است

طالبی در پایان تصریح کرد: «حمایت از این‌گونه برنامه‌های فرهنگی هزینه نیست بلکه یک سرمایه‌گذاری اجتماعی است که بازده آن در رشد، تعالی و ارتقای کیفیت زندگی جامعه و به‌ویژه افراد دارای معلولیت نمایان می‌شود» و خاطرنشان کرد: «امیدوار هستیم با استمرار این حمایت‌ها، آثار ماندگار و ارزشمندی در مسیر توسعه فرهنگی و اجتماعی کشور رقم بخورد».

