به‌ گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، هیأت انتخاب و داوری و آثار راه‌یافته هفتادودومین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان آبادان– اروند که آثار هنرمندان عکاس را ارزیابی کرده‌اند، معرفی شدند.

حمزه اولیازاده، مجید رمضان‌پور اصفهانی، علی نیک‌رفتار، هنرمندانی هستند که آثار عکاس‌های متقاضی حضور در هفتادودومین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان آبادان را انتخاب کرده و آثار راه‌یافته به بخش‌ عکس را داوری می‌کنند.

اسامی آثار راه‌یافته به بخش عکس هفتادودومین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان آبادان به شرح زیر است:

-تک عکس-

صمد قربان‌زاده / گورخر و بچه‌ها / ارومیه

حسن دهقاندوست / پنجره‌ای به رویاهای مزرعه / ارومیه

مبینا عیدانی / نفس مه / آبادان

علی سوته / زندگی این است / لاهیجان

علی معرف / جست‌وجوی زندگی / اهواز

مهدی شهریارفر / ماهی مرداب / دزفول

مصطفی غلام‌نژاد / ماهیگیر تالاب / اهواز

امیر مینابیان / آرامش دریا طلوع / بندرعباس

علیرضا بختیاری / در سایه آزادی / ورامین

صبا نوری / رد ستارگان دیر گچین / تهران

فائزه نماززاده / جاده / ارومیه

امیر شکرگزار ناوی / یار مهربان / تالش

الهام افروتن / دو قطعه عکس؛ فصل صید، زنی با دستار سرخ / بندرعباس

مجید حجتی / فتاح / تهران

مجتبی اسماعیل‌زاد / مسافران تابستانی دریاچه ارومیه / ارومیه

عادل مسلمانی / سلفی با پرندگان پل سفید / اهواز

داود ایزدپناه / زنی در قاب پنجره / یاسوج

یاسر محمدخانی / کاخ و کوخ / اراک

حمیدرضا حمزه‌پور / شهر دور / ارومیه

علی‌اصغر یوسفی / دو قطعه عکس؛ پارک، صیاد / اراک

اسحاق آقایی / در جستجوی امید / یاسوج

امیرحسین یوسفی کیساری / دو قطعه عکس؛ مافیا، ارگ / رشت

محمدرضا جلیل‌زاده / دو قطعه عکس؛ مکمل، دو در یک / ارومیه

گلاره علی‌ویسی / رستگاری / ایلام

فاطمه علیپور / مادران انتظار / ایلام

محسن قضاتی / عبور / تویسرکان

سید عقیل غراوی / پرتره / اهواز

ایمان صمدی ارونقی / نگاه پنهان / تهران

حمید عظیمی / دست‌ها / تکاب

-مجموعه عکس-

حسن دهقاندوست / از دلِ زنگار / ارومیه

صبا نوری / انحنای واقعیت / تهران

علی محمدی / هور در آتش؛ غبار و دود بر خوزستان / اهواز

هفتادودومین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان، ۲۴ تا ۲۷ دی ۱۴۰۴ به دبیری حسین براتی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خوزستان و میزبانی انجمن سینمای جوانان ایران-دفتر آبادان برگزار می‌شود.

