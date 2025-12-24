مستند سینمایی «جان مریم» به تدوین رسید
فیلمبرداری مستندسینمایی «جان مریم» به تهیهکنندگی و کارگردانی عباس صالحمدرسهای و روایت علیرضا حسینزاده به پایان رسید.
تدوین این مستند سینمایی را احسان لهراسبی بر عهده دارد.
«جان مریم» روایت مستند زندگی مردی هنرمند به نام علیرضا حسینزاده است که سالها در کشورهای مختلف جهان زیسته و پس از تجربه سالها دوری، به ایران بازمیگردد تا مسیر فیلمسازی خود را ادامه دهد.
او در این میان با زنی آشنا میشود و این آشنایی، آغاز یک سیر و سلوک مشترک و تجربهای عاشقانه در زندگی و نگاه هنری اوست؛ مسیری که نقطه عطفی جذاب و تأثیرگذار برای شخصیت اصلی فیلم به شمار میآید.
روایت این مستندسینمایی را علیرضا حسینزاده بر عهده دارد؛ حضوری که به فضای درونی اثر عمق بیشتری بخشیده است.
عباس صالحمدرسهای، تهیهکننده و کارگردان «جان مریم»، از سال ۱۳۶۷ تاکنون نگارش ۶۵ فیلمنامه و ساخت بیش از ۸۰ فیلم بلند و کوتاه داستانی و مستند را در کارنامه حرفهای خود ثبت کرده است.