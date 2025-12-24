به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، آیین رونمایی از آلبوم موسیقایی «بیدل» که حاصل برگزاری رویداد جریان‌ساز شب‌های آواز ایرانی و معرفی سه خواننده برگزیده این برنامه است، روز شنبه ۶ دی‌ماه ساعت ۱۶:۳۰ در سالن مهر حوزه هنری برگزار می‌شود.

آلبوم «بیدل» نتیجه مسیری هدفمند در شناسایی و پرورش استعدادهای آواز ایرانی است؛ مسیری که در قالب برنامه «شب‌های آواز ایرانی» شکل گرفت و در نخستین دوره این رویداد، پس از چند مرحله اجرا و داوری، سه خواننده جوان به عنوان برگزیدگان نهایی آن معرفی شدند.

این مجموعه شامل تصانیف و آوازهایی با صدای پوریا عابدینی، سجاد شوشتری و صادق مرادی است که با آهنگسازی و تنظیم علی‌اصغر عربشاهی به سامان رسیده است. اشعار این آلبوم همگی از آثار بیدل دهلوی انتخاب شده‌اند و «بیدل» را می‌توان از نخستین مجموعه‌های موسیقایی دانست که به‌طور مستقل به معرفی اشعار این شاعر برجسته فارسی اختصاص یافته است.

ثمره شب‌های آواز ایرانی و معرفی سه استعداد برگزیده

شب‌های آواز ایرانی در سال‌های گذشته به اهتمام مرکز موسیقی حوزه هنری برگزار شده و به عنوان محفلی برای گردهم‌آیی هنرمندان و علاقه‌مندان موسیقی ایرانی، نقشی مؤثر در جریان‌سازی و استعدادیابی در حوزه آواز ایرانی ایفا کرده است. آلبوم «بیدل» اکنون به عنوان خروجی ملموس این مسیر، نمایانگر پیوند میان برنامه‌ریزی هنری، کشف استعداد و تولید حرفه‌ای موسیقی است.

آیین رونمایی از این آلبوم روز شنبه ۶ دی‌ماه، ساعت ۱۶:۳۰ در سالن مهر حوزه هنری و با حضور هنرمندان، عوامل تولید و علاقه‌مندان موسیقی ایرانی برگزار خواهد شد.

