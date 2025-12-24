آلبوم «بیدل» رونمایی میشود/ معرفی سه استعداد برگزیده
آیین رونمایی از آلبوم موسیقایی «بیدل»، روز شنبه ۶ دیماه ساعت ۱۶:۳۰ در سالن مهر حوزه هنری برگزار میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، آیین رونمایی از آلبوم موسیقایی «بیدل» که حاصل برگزاری رویداد جریانساز شبهای آواز ایرانی و معرفی سه خواننده برگزیده این برنامه است، روز شنبه ۶ دیماه ساعت ۱۶:۳۰ در سالن مهر حوزه هنری برگزار میشود.
آلبوم «بیدل» نتیجه مسیری هدفمند در شناسایی و پرورش استعدادهای آواز ایرانی است؛ مسیری که در قالب برنامه «شبهای آواز ایرانی» شکل گرفت و در نخستین دوره این رویداد، پس از چند مرحله اجرا و داوری، سه خواننده جوان به عنوان برگزیدگان نهایی آن معرفی شدند.
این مجموعه شامل تصانیف و آوازهایی با صدای پوریا عابدینی، سجاد شوشتری و صادق مرادی است که با آهنگسازی و تنظیم علیاصغر عربشاهی به سامان رسیده است. اشعار این آلبوم همگی از آثار بیدل دهلوی انتخاب شدهاند و «بیدل» را میتوان از نخستین مجموعههای موسیقایی دانست که بهطور مستقل به معرفی اشعار این شاعر برجسته فارسی اختصاص یافته است.
ثمره شبهای آواز ایرانی و معرفی سه استعداد برگزیده
شبهای آواز ایرانی در سالهای گذشته به اهتمام مرکز موسیقی حوزه هنری برگزار شده و به عنوان محفلی برای گردهمآیی هنرمندان و علاقهمندان موسیقی ایرانی، نقشی مؤثر در جریانسازی و استعدادیابی در حوزه آواز ایرانی ایفا کرده است. آلبوم «بیدل» اکنون به عنوان خروجی ملموس این مسیر، نمایانگر پیوند میان برنامهریزی هنری، کشف استعداد و تولید حرفهای موسیقی است.
آیین رونمایی از این آلبوم روز شنبه ۶ دیماه، ساعت ۱۶:۳۰ در سالن مهر حوزه هنری و با حضور هنرمندان، عوامل تولید و علاقهمندان موسیقی ایرانی برگزار خواهد شد.