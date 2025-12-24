خبرگزاری کار ایران
معرفی نامزدهای بخش نمایشنامه‌نویسی جشنواره تئاتر «شهر»

کد خبر : 1732357
هیئت داوران بخش نمایشنامه‌نویسی هفتمین دوره جشنواره تئاتر «شهر» نامزدهای این بخش را معرفی کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی جشنواره، هیئت داوران بخش نمایشنامه‌نویسی هفتمین دوره جشنواره تئاتر «شهر»، متشکل از کوروش نریمانی، نادر برهانی‌مرند و مهرداد کوروش‌نیا، ۱۰ نمایشنامه را به‌عنوان نامزدهای این بخش معرفی کردند.

 اسامی آن‌ها به شرح زیر است: 

۱. نمایشنامه «مطرود» به نویسندگی حامد مهراندیش

۲. نمایشنامه «بی‌مدار» به نویسندگی فرانک کریمی

۳. نمایشنامه «رها، در خیابان‌های این حوالی» به نویسندگی نگار سرلک

۴. نمایشنامه «داگ‌لس» به نویسندگی حامد ناوشکی

۵. نمایشنامه «خانوم» به نویسندگی فهیمه موسوی نیارکی

۶. نمایشنامه «خطرنج» به نویسندگی نگین ضیایی

۷. نمایشنامه «اکباتان» به نویسندگی احسان نگهبان و میلاد ظهوریان

۸. نمایشنامه «پری‌داری میرزا احمدخان گروسی در تهران» به نویسندگی محمد طلوعی

۹. نمایشنامه «تشابهات» به نویسندگی سجاد حسن‌پور

۱۰. نمایشنامه «کلماکره» به نویسندگی باقر سروش

برگزیدگان نهایی این بخش، در آیین اختتامیه هفتمین جشنواره تئاتر «شهر» معرفی و از آنان تقدیر خواهد شد. 

هفتمین دوره این جشنواره به دبیری امین اشرفی از ۲۸ آذر تا ۴ دی‌ماه ۱۴۰۴ در تهران درحال برگزاری است.

انتهای پیام/
