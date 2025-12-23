خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

«هرجا آب هست ویرانی‌ست» روی صحنه می‌‌رود

«هرجا آب هست ویرانی‌ست» روی صحنه می‌‌رود
کد خبر : 1731832
لینک کوتاه کپی شد.

نمایش «هرجا آب هست ویرانی‌ست» به کارگردانی محمد واحدی روی صحنه می‌رود.

به گزارش ایلنا، نمایش «هرجاآب هست ویرانی‌ست» به کارگردانی محمد واحدی و تهیه‌کنندگی انوشه زاهدی روی صحنه می‌رود.

متن نمایش توسط محمد واحدی و محمد نوروزی فرسنگی نوشته شده و این اثر نخستین تجربه کارگردانی محمد واحدی در تئاتر محسوب می‌شود. ضمنا زاهدی پس از چند سال دوری از تئاتر با این اثر فعالیت خود را به عنوان تهیه کننده دوباره آغاز می‌کند. 

در این نمایش، علی عامل‌هاشمی، محمد نوروزی‌فرسنگی و هادی عامل‌هاشمی به ایفای نقش می‌پردازند.

نمایش «هرجا آب هست ویرانی‌ست» از ۱۶ دی‌ماه در مجموعه تئاتر لبخند میزبان علاقه‌مندان به تئاتر خواهد بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا