به گزارش ایلنا، نمایش «هرجاآب هست ویرانی‌ست» به کارگردانی محمد واحدی و تهیه‌کنندگی انوشه زاهدی روی صحنه می‌رود.

متن نمایش توسط محمد واحدی و محمد نوروزی فرسنگی نوشته شده و این اثر نخستین تجربه کارگردانی محمد واحدی در تئاتر محسوب می‌شود. ضمنا زاهدی پس از چند سال دوری از تئاتر با این اثر فعالیت خود را به عنوان تهیه کننده دوباره آغاز می‌کند.

در این نمایش، علی عامل‌هاشمی، محمد نوروزی‌فرسنگی و هادی عامل‌هاشمی به ایفای نقش می‌پردازند.

نمایش «هرجا آب هست ویرانی‌ست» از ۱۶ دی‌ماه در مجموعه تئاتر لبخند میزبان علاقه‌مندان به تئاتر خواهد بود.

