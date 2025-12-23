پویش «مامان بابام؛ نور چشام» در شبکه نهال سیما آغاز شد
پویش «مامان بابام؛ نور چشام» به همت مجموعه تلویزیونی «ماجراهای نوید» آغاز به کار کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مجموعه پویانمایی «ماجراهای نوید»، پویش «مامان بابام؛ نور چشام» به منظور قدردانی از زحمات پدر و مادر همزمان با پخش قسمت جدید «ماجراهای نوید» از شبکه نهال سیما، راهاندازی شد.
در این پویش که به منظور تکریم جایگاه والدین و خانواده در بازه زمانی روز مادر و ولادت حضرت علی (ع) و روز پدر جریان دارد، کودکان و نوجوانان با ارسال ویدیویی از کمک کردن در کارهای خانه و بیرون از منزل به پدر و مادر خود شرکت خواهند کرد و بخشهای منتخبی از این ویدیوها توسط گروه سازنده مجموعه انتخاب و پخش خواهد شد.
در اپیزود جدید «ماجراهای نوید» به مفاهیمی از جمله ارائه تصویر درست از خانواده ایرانیاسلامی، جایگاه والای پدر و مادر در نهاد خانواده و حفظ اصالت فرهنگ سنتی پرداخته شده است.
این قسمت از «ماجراهای نوید» به تهیهکنندگی محمدرضا فرزاد مهر، کارگردانی میلاد محمدی و نویسندگی محسن ملکی ساخته شده است.