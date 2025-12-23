بزرگداشت برنامه ریزان و دستیاران کارگردان در خانه سینما
مراسم بزرگداشت سه نفر از پیشکسوتان حرفه برنامه ریزی و دستیاران کارگردان سینمای ایران در خانه سینما برگزار میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه سینما، در ادامه سلسله برنامههای تقدیر و بزرگداشت فعالان صنوف سینمایی مراسم بزرگداشت سه نفر از پیشکسوتان حرفه دستیاری و برنامهریزی سینمای ایران روز دوشنبه ۸ دی ماه در خانه سینما برگزار خواهد شد.
در این مراسم که از ساعت ۱۷ در سالن سیف الله داد خانه سینما برگزار میشود با حضور سینماگران و هنرمندان، امیر سیدی، علیرضا سلمان نصر و سوسن دین محمد مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.
«امیر سیدی» از پیشکسوتان دستیاری کارگردان در فیلمهایی همچون هامون، بانو، سارا، پری، لیلا، دختردایی گمشده، مهمان مامان، لامینور و… به عنوان دستیار زنده یاد داریوش مهرجویی و همچنین با کارگردانانی همچون بهرام بیضایی، مسعود کیمیایی، احسان بیگلری، ابراهیم مختاری و… همکاری داشته است.
«سوسن دین محمد» به عنوان دستیار کارگردان در فیلمهایی همچون: آکواریوم، سایه وحشت، پاتو زمین نذار، شیر و عسل، شبکه، ساعت شلوغی، بچگیتو فراموش نکن و… حضور داشته است.
«علیرضا سلمان نصر» به عنوان دستیار کارگردان در فیلمهایی همچون زن امروز، تنها، آخرین بندر، ناسپاس، عهد با جانان، مرگ یک شاعر و… حضور داشته است. وی همچنین از اعضاء سابق هیات مدیره انجمن برنامهریزان و دستیاران کارگردان سینمای ایران بوده است و فیلمهای کوتاهی همچون گیج، خشت، بیاد کربلا، شهر فرنگ و… را ساخته است.
گفتنی است، اولین برنامه از بزرگداشتهای خانه سینما به صنوف فیلمنامه نویسان اختصاص داشت.