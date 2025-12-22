عنایت بخشی در بیمارستان بستری شد

به گزارش ایلنا، عنایت بخشی بازیگر سینما از حدود یک هفته قبل به دلیل عفونت در بیمارستان بستری شده است. این بازیگر هم‌اکنون در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) بستری و تحت درمان قرار دارد.

این بازیگر چند ماه پیش نیز به دلیل عفونت در بیمارستان بستری شده بود.

عنایت بخشی در چهل و سومین جشنواره فیلم فجر در فیلم «شاه نقش» بازی کرد و دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش مکمل را دریافت کرد.

این بازیگر با کارگردانان متعددی همچون ابراهیم گلستان، بهرام بیضایی، علی حاتمی، امیر نادری، مسعود کیمیایی، داریوش مهرجویی و داوود میرباقری سابقه همکاری داشته‌ است و از جمله آثاری که در آنها ایفای نقش کرده می‌توان به فیلم‌های «آقای هالو»، «گوزنها»، «تنگسیر»، «سگ‌کشی» و «روز واقعه» اشاره کرد.

انتهای پیام/