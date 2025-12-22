خبرگزاری کار ایران
دستور مدیرعامل فارابی برای بررسی قراردادهای ۴۲ ساله فارابی و رسانه‌های تصویری

مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی در پی مطالبات برخی از سینماگران دستور داد که همه قراردادهای چهار دهه اخیر این بنیاد و مؤسسه رسانه‌های تصویری به دقت بررسی و استدلال‌های حقوقی سینماگران شنیده شود و سپس گزارش جامعی جهت طرح در هیئت امنای بنیاد آماده شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، در پی مطالبات مطرح‌ شده از سوی برخی از سینماگران پیرامون رسیدگی به وضعیت قراردادهای سرمایه‌گذاری، مالکیت و بهره‌برداری از آثار سینمایی که در طول فعالیت بنیاد سینمایی فارابی و مؤسسه رسانه‌های تصویری منعقد شده است، مدیرعامل فارابی به مدیر حقوقی این بنیاد دستور داد که:

۱- همه اسناد و قراردادهای مالکیت، انتقال حقوق (رایت) یا بهره‌برداری از آثار سینمایی مرتبط با بنیاد سینمایی فارابی و مؤسسه رسانه‌های تصویری به طور دقیق و جامع بررسی شود تا حدود، قلمرو و بازه زمانی حقوق منتقل شده به بنیاد سینمایی فارابی و مؤسسه رسانه‌های تصویری به صورت شفاف مشخص شود.

۲- مدیر حقوقی و مالکیت فکری بنیاد با همکاری اداره کل حقوقی سازمان سینمایی، تیمی متشکل از سه نفر از کارشناسان خبره حقوقی تشکیل داده و مطالباتی که در چند ماه اخیر از سوی سینماگران مختلف مطرح شده را طی ارتباط با نمایندگانشان بررسی و استدلال‌های حقوقی ایشان را دریافت کرده و مورد بررسی کارشناسی قرار دهد.

۳- گزارش جامعی از بررسی قراردادها، تشریح استدلال‌های حقوقی و مطالبات سینماگران محترم و جمع‌بندی و نظر نهایی کمیته کارشناسی برای اتخاذ تصمیمات مقتضی در هیئت امنای بنیاد و ارائه گزارش به وزیر محترم فرهنگ و ریاست محترم سازمان سینمایی آماده شود

