به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، امروز دوشنبه اول دی‌ماه ۱۴۰۴، در آیین تقدیر از هنرمندان و دست‌اندرکاران پرونده ثبت‌جهانی «هنر آینه‌کاری در معماری ایرانی»، این موفقیت را گامی مهم در معرفی ظرفیت‌های فرهنگی ایران دانست و اظهار کرد: ثبت‌های جهانی، رونمایی از بخشی از ظرفیت‌های تمدنی و فرهنگی ایران‌زمین به‌شمار می‌روند.

وی با اشاره به مبانی نظری فرهنگ ایرانی افزود: سال‌ها پیش در مقاله‌ای با عنوان رمز ماندگاری فرهنگ ایرانی تاکید کردم که یکی از ارکان اصلی تداوم فرهنگ ایران، بنای فرهنگی است. تعبیر ایران‌زمین به‌عنوان سرزمین رمزها و رازها، در چنین پرونده‌هایی به‌خوبی معنا پیدا می‌کند.

وزیر میراث‌فرهنگی با تاکید بر نقش مقاومت فرهنگی در استمرار تمدن ایران تصریح کرد: رمز ماندگاری فرهنگ ایرانی، در میراث‌فرهنگی آن نهفته است و این میراث، طی قرن‌ها توانسته در برابر تحولات تاریخی ایستادگی کرده و هویت ایرانی را حفظ کند.

صالحی‌امیری در ادامه با اشاره به جایگاه زبان فارسی در تداوم فرهنگ و تمدن ایرانی گفت: یکی از عناصر بنیادین استمرار تمدن ایران، زبان فارسی است؛ زبانی که عمر هزارساله در دل خود دارد و شاهنامه فردوسی، گواه روشن این تداوم تاریخی و فرهنگی است.

وی با اشاره به اهمیت میراث ناملموس در ثبت‌های جهانی اظهار داشت: ظرفیت ایران در حوزه میراث ناملموس، به‌مراتب فراتر از میراث ملموس است. اگرچه بناهای تاریخی ممکن است در طول زمان دچار دگرگونی شوند، اما فرهنگ، ادبیات و اندیشه ایرانی همواره پویا و زنده باقی مانده است.

وزیر میراث‌فرهنگی با ترسیم رویکردی توسعه‌محور خاطرنشان کرد: در حوزه میراث ناملموس، باید به سمت نهادسازی، احیا و گسترش این ظرفیت‌ها حرکت کنیم. هنر آینه‌کاری از جمله حوزه‌هایی است که می‌تواند با حمایت هدفمند، به یک ظرفیت فرهنگی پایدار تبدیل شود.

وی افزود: فراهم‌سازی زمینه حضور هنرمندان آینه‌کار در فضاهای اداری، فرهنگی و عمومی، از جمله سالن‌های سینما، تئاتر و مراکز فرهنگی، موجب گسترش این هنر در متن زندگی اجتماعی و تقویت فضاهای فرهنگی کشور خواهد شد.

صالحی‌امیری در پایان با تاکید بر بهره‌برداری هوشمندانه از ثبت‌های جهانی گفت: ثبت‌جهانی باید به خلق ایده‌های نو، هم‌افزایی نهادی و تقویت پیوند هنر با زندگی مردم منجر شود. تشکل‌سازی، ایده‌پردازی و حمایت دولت، از ملزومات تحقق این هدف است.

انتهای پیام/