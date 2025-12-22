دبیران هنری و اجرایی جشنواره تجسمی فجر معرفی شدند

به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری هجدهمین هنرهای تجسمی فجر، دبیر هنری و دبیر اجرایی این رویداد معرفی شدند.

بهرام کلهرنیا، دبیر کل جشنواره هنرهای تجسمی فجر، این رویداد را به مثابه جشن ملی هنر در ایران دانسته و آورده است: گردهمایی هنرمندان و همراه کردن مردم با هنر یکی از وظایف اصلی جشنواره هنرهای تجسمی فجر است که امید است با برنامه ریزی‌های هنری و اجرایی دقیق این مهم به انجام برسد.

کلهرنیا در این احکام نوشته است: برگزاری کیفی جشنواره و آشتی دادن مردم با هنر و ایجاد لبه تماس اجتماعی هنرمندان و بازتعریف مسئولیت اجتماعی جشنواره از جمله اهدافی است که دبیران جشنواره در چشم‌انداز خود در این دوره خواهند داشت.

گفتنی است صالح گورابی (عکاس و طراح گرافیک ) که به عنوان دبیر هنری هجدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر منصوب شده، در حوزه‌های عکاسی صنعتی و تبلیغاتی، طراحی گرافیک، مدیریت هنری و توسعه هویت بصری فعالیت داشته برند و مدیر هنری چندین جشنواره فرهنگی بوده است. همچنین جعفر واحدی (مدیر موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر) تجربه چندین دور دبیر اجرایی جشنواره هنرهای تجسمی جوانان و فجر را در کارنامه خود دارد.

انتهای پیام/