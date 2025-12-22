کتاب «مروری بر زندگی و آثار صادق تبریزی» رونمایی میشود
در هشتمین سال سفر ابدی پیشگام مکتب سقاخانه، کتاب «مروری بر زندگی و آثار صادق تبریزی» در قالب مراسمی در موزه هنرهای معاصر تهران رونمایی میشود.
به گزارش ایلنا، آیین رونمایی از کتاب «مروری بر زندگی و آثار صادق تبریزی» که با سرمایهگذاری خانواده تبریزی و نمایندگی قانونی مهرداد فلاح و زیر نظر مستقیم این خانواده، انتشار یافته است، روز سهشنبه ۲ دیماه ۱۴۰۴، ساعت ۱۵:۰۰ با در سالن سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران برگزار خواهد شد.
در این مراسم ایلمیرا دادور، کیانوش معتقدی، مرضیه اطهارینیکعزم و عینالدین صادقزاده نیز بهعنوان سخنران حضور دارند و به تحلیل جایگاه و آثار این هنرمند در جریان هنر معاصر ایران میپردازند.
مهرداد فلاح، نقاش و نماینده خانواده تبریزی و رییس بنیاد این هنرمند، درباره جزئیات انتشار این کتاب گفت: «کتاب مروری بر زندگی و آثار، در واقع یک اثر پژوهشی است که ۵۸ سال زندگی هنری زندهیاد تبریزی را در بر میگیرد و در آن تمامی دورههای کاری این هنرمند بررسی شده است. این کتاب با همت گالری مژده گردآوری شده، ناشر آن موزه هنرهای معاصر است و خانواده استاد تبریزی نیز سرمایهگذاری و تأمین مالی این اثر را بر عهده داشتهاند.»
وی درباره روند گردآوری کتاب افزود: «انتخاب آثار برای چاپ در این کتاب زیر نظر خانواده زندهیاد تبریزی انجام شده و تأیید اصالت آثار بر عهده ما بوده است. گالری مژده نیز در انتخاب آثار همکاری داشته است. این کتاب دورههای مختلف هنری این هنرمند را پوشش میدهد و میتوان گفت اطلاعات مورد نیاز یک هنرپژوه یا دانشجوی هنر بهطور جامع در آن ارائه شده است.»
نماینده خانواده تبریزی در خصوص علت عدم برگزاری نمایشگاه جامع آثار این هنرمند در موزه هنرهای معاصر توضیح داد: «به دلیل محدودیت زمان و ضیق وقت در موزه هنرهای معاصر، امکان نمایش کامل آثار فراهم نشده و به همین دلیل تنها مراسم رونمایی کتاب برگزار میشود. با این حال، تعدادی از آثار استاد تبریزی که در گنجینه موزه نگهداری میشود، در حاشیه مراسم به نمایش گذاشته خواهد شد.»
به گفته رییس بنیاد تبریزی، کتاب «مروری بر زندگی و آثار صادق تبریزی» یک اثر پژوهشی – هنری برای دانشجویان هنر، محققان و عموم مخاطبان هنر به شمار میرود.
تفاوت این کتاب با اثر قبلی منتشرشده از صادق تبریزی در آن است که کتاب پیشین یک مستربوک بوده که در زمان حیات هنرمند به امضای او رسیده بود، اما کتاب جدید اثری پژوهشی با رویکرد تحلیلی است.
در بخش پایانی این برنامه، فیلم مستند «اکنون کهن» به کارگردانی مهدی رضاخانی به نمایش در میآید.