به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانی‌پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ضمن تبریک فرارسیدن شب یلدا به ایرانیان به خصوص ایرانیان مقیم تایلند، گفت: این شب، فرصتی است تا همه ایرانیان، چه در قلب ایران و چه در سرزمین‌هایی گرمسیر مانند تایلند، به یاد بیاورند که هر چقدر هم که فاصله جغرافیایی زیاد باشد، ریشه‌های فرهنگی و عاطفی آن‌ها همچنان مستحکم و متصل است.

وی افزود: سنت‌های ملی، مانند یلدا، حافظه جمعی یک ملت را زنده نگه می‌دارند. این سنت‌ها مرزهای جغرافیایی را در هم شکسته و یک رشته پیوند عاطفی ناگسستنی میان ایرانیان در هر کجای جهان ایجاد می‌کنند. این سنت‌ها و مناسبت‌های دینی و ملی و مذهبی فرصتی برای با هم بودن، برای هم بودن و کنار هم بودن است که همه ایرانیان در همه سراسر جهان، خود را دلبسته ی وطن عزیز ایرانی اسلامی بدانند.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تأکید کرد: ارزش‌ها و سنت‌های دینی، معنوی و ملی، چارچوب اخلاقی و جهان‌بینی عمیقی را فراهم می‌سازند که به هویت ایرانی اسلامی عمق و معنا می‌بخشند. این میراث، نه تنها دستورالعمل‌های فردی، بلکه اصول اجتماعی چون عدالت، نوع‌ دوستی، اعتدال و توجه به عالم معنا را در بطن فرهنگ نهادینه می‌کند.

وی حضور ایرانیان در خارج از کشور را فرصتی مغتنم برای تقویت دیپلماسی فرهنگی دانست و اظهار داشت: ایرانیان مقیم در اقصی نقاط جهان، فراتر از مرزهای جغرافیایی، بزرگترین حاملان میراث زنده و پویای تمدن ایران هستند. آنان با حفظ زبان فارسی و ترویج آیین‌های کهن ملی و دینی، به عنوان سفیران فرهنگی عمل می‌کنند. این تداوم فرهنگی، پیوند عاطفی و هویتی را با وطن حفظ کرده و زمینه را برای پذیرش پیام‌های رسمی فرهنگی فراهم می‌آورد.

ایمانی‌پور در ادامه سخنانش، اظهار داشت: ایرانیان خارج از کشور، سفیران تمدن و فرهنگ بزرگ ایرانی اسلامی هستند که با بهره گیری ظرفیت‌های ارزشمند خود، نقشی حیاتی و بی بدیل در مسیر پیشرفت و دستیابی به قله‌های افتخار در جهان ایفا می‌کنند.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مطرح کرد: ایرانیان خارج از کشور صرفا مخاطب فعالیت‌های فرهنگی نیستند. شُرکای ما در دیپلماسی فرهنگی هستند. ما در این عرصه در تلاشیم تا خدمات کیفی‌تر و مناسب‌تر را به جامعه عزیز ایرانیان مقیم خارج از کشور ارائه کنیم.

وی با اشاره به اعزام هنرمندان ایرانی به خارج از کشور در آستانه جشن شب یلدا گفت: در راستای تحقق اهداف دیپلماسی فرهنگی، تلاش‌های همه‌جانبه‌ای از سوی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برای فراهم آوردن زمینه حضور فعال و مؤثر هنرمندان و فعالان فرهنگی ایران در عرصه‌های بین‌المللی به کار گرفته شده است. ما عمیقاً معتقدیم که هنر، به مثابه مؤثرترین سفیر تمدن و فرهنگ غنی ایران، کانالی بی‌بدیل برای معرفی دستاوردهای ملی به جهانیان است؛ لذا استفاده راهبردی و حداکثری از این ظرفیت، یک ضرورت انکارناپذیر محسوب می‌شود.

ایمانی‌پور همچنین، به تلاش‌های هدفمند دشمنان برای مخدوش‌سازی تصویر واقعی ایران اشاره و تأکید کرد که ایرانیان خارج از کشور این توانمندی را دارند که روایت صحیح و درست از ایران اسلامی را در جهان به نمایش داده و در خنثی‌سازی پروژه‌های تخریبی دشمن ایفای نقش کنند.

در ادامه این دیدار، ناصرالدین حیدری سفیر جمهوری اسلامی ایران در تایلند بر ضرورت حفظ ارتباط مستمر، پویا و هدفمند با این قشر فرهیخته، ابراز داشت که تداوم این پیوند، ضامن حفظ هویت ملی و تضمین کننده ایفای نقش محوری آنان در تعدیل روایت‌های عمومی جهانی علیه ایران است. در این راستا، جامعه ایرانیان مقیم نه تنها مجرای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی غنی ما محسوب می‌شوند، بلکه توانایی بی‌بدیلی در خنثی‌سازی تلاش‌های تخریبی دشمنان برای مخدوش‌سازی تصویر واقعی کشورمان دارند.

مهدی زارع بی عیب رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تایلند نیز، ضمن خوشامدگویی صمیمانه به میهمانان گرامی، حضور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و حسین دیوسالار معاون توسعه همکاری‌های علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی را مایه افتخار این محفل فرهنگی دانست.

وی با اشاره به پیشینه کهن تمدن ایرانی و جایگاه ریشه‌دار آیین‌هایی چون شب یلدا، ایرانیان را حاملان فرهنگی غنی، صلح‌دوست و گفت‌وگومحور معرفی کرد که همواره نقش مؤثری در پیوند میان ملت‌ها ایفا کرده‌اند.

زارع بی عیب تأکید کرد ایرانیان مقیم خارج از کشور، به‌ویژه نخبگان، فرهیختگان، هنرمندان و فعالان فرهنگی، سرمایه‌ای ارزشمند برای معرفی چهره واقعی فرهنگ ایرانی ـ اسلامی هستند و می‌توانند در تقویت تعاملات فرهنگی، اجتماعی و علمی میان ایران و کشور میزبان نقشی سازنده داشته باشند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده جامعه ایرانی، بر لزوم هم‌افزایی، انسجام و مشارکت فعال ایرانیان در برنامه‌های فرهنگی تأکید نمود و اعلام داشت رایزنی فرهنگی با رویکردی تعاملی و حمایت‌گرانه، آمادگی ویژه برای همکاری در برگزاری برنامه‌های فرهنگی، هنری، ادبی و آیینی با مشارکت ایرانیان را دارد.

شایان ذکر است، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانی‌پور رئیس‌ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به‌منظور شرکت در چهارمین نشست گفت‌وگوی ادیان با عنوان «چالش‌های جهانی و مسئولیت رهبران و اندیشمندان دینی» و ملاقات با مسئولان به تایلند سفر کرده است. این نشست با مشارکت اندیشمندان، رهبران و نخبگان دینی از ادیان مختلف برگزار می‌شود و بستری برای گفت‌وگو پیرامون نقش ادیان در مواجهه با بحران‌ها و چالش‌های جهانی فراهم کرده است.

در این رویداد بین‌المللی، رهبران عالی‌رتبه بودایی از سریلانکا و مالزی حضور دارند که هر دو، رئیس و مرجع عالی جامعه بودایی کشور خود به‌شمار می‌روند.

همچنین، نمایندگانی از گروه‌های صلح مسیحی نیز در این نشست شرکت کرده‌اند. این نشست با همکاری دانشگاه ماهاچولا، دانشگاه تخصصی بودایی‌های تایلند و آیین افتتاحیه آن با حضور رئیس مجلس تایلند برگزار می‌شود.

چهارمین نشست گفت‌وگوی ادیان ۲ دی‌ماه (۲۳ دسامبر ) در هتل میراث برگزار می‌شود و هدف اصلی آن، تقویت مسئولیت‌پذیری رهبران دینی، ترویج صلح، همزیستی مسالمت‌آمیز و همگرایی ادیان در برابر چالش‌های جهانی عنوان شده است.

