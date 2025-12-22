جزئیات هشتمین جایزه پژوهش سال سینمای ایران اعلام شد/ رقابت آثار در چهار حوزه
نشست رسانهای دبیر هشتمین دوره جایزه پژوهش سال سینمای ایران صبح امروز دوشنبه اول دی در سالن سیفالله داد سازمان سینمایی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا اسماعیلی دبیر هشتمین دوره جایزه پژوهش سال سینمای ایران در ابتدای این نشست اظهار کرد: سازمان سینمایی به عنوان مجموعهای که تلاش میکند در مسائل سینما راهحلهایی پیدا کند و به ارتقای آن کمک کند به مسئله پژوهش توجه دارد و امسال هشتمین دوره جایزه پژوهش سال سینمای ایران را برگزار میکنیم.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: حضور رییس سازمان سینمایی به عنوان یک فرد دانشگاهی هم طبعا به ما راهنماییهایی خواهد داشت تا بتوانیم در این زمینه فعالتر باشیم. پژوهش از عوامل توسعه است، اگر میخواهیم سینما امری همراه با توسعه باشد باید پژوهش را جدی بگیریم. تلاش کردیم در این حوزه بتوانیم ارتباطاتمان را با دانشگاهها برقرار کنیم، مجموعه اقداماتی برای این حوزه داشتیم که در دهم دی ماه مراسم برگزاری را خواهیم داشت. سعی کردیم پژوهشهای دورههای قبل را در پایگاه معاونت توسعه فناوری و مطالعات بارگزاری کنیم. سعی کردیم از همه معاونتهای وابسته به سازمان سینمایی نیازهای پژوهشیشان را بگیریم، یک شورای علمی مرکب از اساتید دانشگاه و افراد صاحب نظر تشکیل دهیم که طرحها بررسی میشوند و تلاشمان این است که پژوهشها کاربردی باشند.
وی افزود: امسال تلاش کردیم ارتباطاتمان را تقویت کنیم، با همه دانشگاههای مطرحی که گروه سینما دارند ارتباط برقرار کردیم. امسال مجموعه یافتههای پژوهشی را در دانشگاههای مطرح کشور که گروه سینما داشتند ارائه دادیم و در هشت دانشگاه حضور پیدا کردیم. امیدواریم جایزه پژوهش ما پلی باشد که دانش و عمل را بهم وصل کند.
دبیر این رویداد در ادامه گفت: شورای سیاستگذاری آییننامه جایزه پژوهش را تصویب کرد، بعد از آن فراخوان منتشر شد و در چهار حوزه کتاب اعم از تالیف و ترجمه، طرح پژوهشی خاتمه یافته، پایاننامههای دکتری و ارشد و مقالات علمی جایزه داده میشود. در هر حوزه سه داور از اساتید برجسته دانشگاهی حضور دارند.
حسین فرج سرپرست دفتر توسعه زیر ساخت و فناوریهای سینما نیز در بخش دیگر این نشست اظهار کرد: شورای سیاستگذاری تصمیم گرفتند نسبت به پارسال پروپوزال را کنار بگذاریم. ۱۰۸ اثر به دست ما رسیده که در حال داوری است و در آیین پایانی برگزیدگان معرفی خواهند شد.
دبیر این رویداد در پاسخ به پرسشی درباره توجه به نقش هوش مصنوعی در پژوهش گفت: در همه رشتهها هوش مصنوعی مورد نظر داوران است، برای این بحث چندین نشست گذاشتیم و به موارد مختلفی پرداختیم.
وی درباره توجه به پژوهش در سینمای ایران گفت: فیلمسازانی را میشناسیم که زمان زیادی را برای پژوهش صرف میکنند، و برخی شاید چندان اهمیت ندهند، میزان پژوهش به فیلمسازان برمیگردد. ما مجموعه مصاحبههایی با سینماگران مهم ایران در اینباره انجام دادیم، جدا از اینکه فیلمسازان خودشان هم باید برای پژوهش اهمیت قائل باشند.
حسین یزدانشناس سرپرست دفتر مطالعات و دانش سینمایی نیز در بخش دیگر این نشست اظهار کرد: سازمان سینمایی یک سازمان تنظیمگر در مقررات است. پژوهشهایی که ما مدنظر داریم این است که در سیاستگذاری کمکمان کنند. به عنوان مثال از سمت وزارت بهداشت بخشنامه آمده بود که سیگار کشیدن در فیلمها ممنوع است، این پیشفرضی دارد که هر شکلی از سیگار کشیدن یعنی تبلیغ سیگار کشیدن، درحالیکه این پیش فرض درست نیست. ما ممکن است برای این موضوع پژوهشی سفارش دهیم که بگوییم هر شکل سیگار کشیدنی را نباید ممنوع اعلام کرد. امسال ۱۵۰ پیشنهاد پژوهشی داده شده که ۵۶ مورد پذیرفته شده و از این موارد نهایتا ۲۰ سفارش پژوهش داده میشود.