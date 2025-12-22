به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی جشنواره شهرنما، با پایان کار جلسات هیئت انتخاب سومین دوره جشنواره شهرنما، از میان ۹۴۰ اثر رسیده به دبیرخانه، تعداد ۷۹ فیلم به جشنواره راه یافتند. این آثار شامل ۳۳ فیلم داستانی، از مجموع ۵۰۰ فیلم رسیده، ۱۳ فیلم مستند و تجربی، از مجموع ۱۸۳ فیلم رسیده و ۱۴ فیلم انیمیشن، از مجموع ۲۵۷ فیلم رسیده است که واجد شرایط رقابت شدند. همچنین، تعداد ۱۹ فیلم در بخش نگاه نو (ویژه فیلم‌سازان رفسنجان)، به رقابت خواهند پرداخت.

اسامی آثار راه‌یافته به بخش‌های مختلف جشنواره به ترتیب حرف الفبا:

الف) فیلم داستانی:

آپاترید/ سید محمد حسین حسینی/ تهران

آرالیا/ الهام خدابنده لو/ رفسنجان

ابله/ میثم محمدخانی/ تهران

استیک/ کیارش دادگر/ اصفهان

امیرو/ رویا نژاد شجاعی/ تهران

اهلی/ نیما عبدالعظیمی/ سنندج

بخت سفید/ داود نجف‌زاده/ مشهد

به سوی دوست/ رضا اکبری/ رفسنجان

بین شهری/ مریم عبداللهی/ رفسنجان

تایلندی/ حسام حسینی/ کرمان

تنها کنار هم/ امید میرزایی/ تهران

حفره/ محمدرضا حسنی رنجبر/ رفسنجان

خرده سیاره/ احسان شادمانی/ شیراز

خیلی خیلی دور و بسیار نزدیک/ احمد حیدریان/ تهران

دم/ یاشار ابراهیمی/ بجنورد

درنای بزرگ/ میلاد بهشتی/ تهران

دوبیتو/ دانیال محمودنیا/ سیاهکل

راوی/ محمد پایدار/ تهران

روز خداحافظی/ فرزاد رنجبر نظری/ تهران

زیر چشمان خدا/ ابوالفضل ساعی مهربانی/ تهران

زینگ / اردوان محمودیان/ شهرکرد

ستاره‌های دنباله‌دار/ عرفان چگینی/ کرج

سرود کلنل/ سجاد مشتاق/ مشهد

صکادرکات/ سید ابراهیم حسینی/ قم

صوراحیل / اسماعیل عظیمی/ قم

عکس/ بابک علوی تنها/ زنجان

های‌کپی/ محمد رحمتی/ تهران

همه چی جفتش خوبه/ ملیحه فتحی/ مشهد

لاتاری/ فرهاد فداکار/ رفسنجان

نقاشی/ بابک علوی تنها/ زنجان

نگاهم می‌کند/ مریم ماهانی/ رفسنجان

نرموک/ غزل ذوقی نیا/ مشهد

یادداشت‌های زیرزمینی/ عباس شکوری/ کرج

ب) بخش مستند و تجربی

پلز دختر سنگی/ سجاد دهنوی/ نیشابور

جشن سیاه / آرمان قلی‌پور دشتکی/ شهرکرد

جیران/ ربابه روحی/ اردبیل

خانه‌ای به وسعت یک لانه/ رضا رفیع‌زاده/ تالش

روزی روزگاری هالیود تهران/ محمد اسدبیگی/ تهران

زری/ آرمان قلی‌پور دشتکی/ شهرکرد

سازش برای آزادی/ امیررضا دهقانی/ تهران

سکوت ساحل/ محمد رحیمیان/ آبادان

قعرنشین / محمدرضا حق نگهدار/ شیراز

گلین بالا/ مریم صبوری/ اردبیل

میراث باد/ نسیم سهیلی/ مشهد

نشان/ مریم قاسمی/ مشهد

نیچر/ کیوان شمشیر بیگی/ کرمانشاه

ج) بخش انیمیشن

باگ/ علی معصومی / تهران

باران/ مهدی برق‌زدگان/ همدان

پرواز خاطرات/ آناهیتا دانش نژاد/ تهران

چاوک/ هژیر اسعدی/ سنندج

خط پایان/ حسن اسدی خانوکی/ کرمان

خودنمایی/ مهدی برق‌زدگان/ همدان

دیوار سرخ/ اکبر تراب‌پور/ همدان

راهی که آمده‌ایم/ نرگس فضلی/ ایلام

روز از نو/ حسن اسدی خانوکی/ کرمان

سفرناک/ سمیرا حسینی/ تهران

مرد و پنجره/ فاطمه احمدی/ ساوه

ماروت/ زهرا عظیمی/ تبریز

نقطه/ محمد زارع/ تبریز

یک داستان سیاه‌وسفید/ مهدی قاضی/ تهران

د) بخش نگاه نو

آرزوهای بربادرفته/ فاطمه ابوئی

آن سویِ شیشه/ حدیث شریفی

آن شب/ مریم رسولی

آوای بال فرشتگان/ مریم حسین‌پور

اتیکت/ امین گنجوزاده

بندصفر/ ویداپور صالحی

بوی خیابان/ فاطمه ابریشمی

تنهایی؛ غووول یا فرشته؟ / مریم حسین‌پور

حفاظت تاریخ/ محمد صالح غلامی

دیوار/ علی باقری

ردپا/ علیرضا سهرابی

رقص قلم/ اردلان اسداللهی

رد صدا/ حدیث شریفی

شاپور کرمونی/ اردلان اسداللهی

شات آخر / محمد امین غلامرضایی

شکرانه پسته/ علی قنبری راد

کوه شنی/ داریوش خسروی

مس آبی، رویای سبز/ محمد ملکی بابهویزی

هویت گمشده/ داوود رسولی

مسئولیت گزینش آثار، بر عهده هیئت انتخاب متشکل از کیارش زندی، فرخ یکدانه، امیر کرمی، محمد خلیلی، سارا طالبیان، مصطفی داوطلب و مهرداد حسنی، بوده است.

احمد الستی، علی‌اصغر پورمحمدی، حامد جعفری، عباس بلوچی، بابک نکویی، سید محسن سجادی، سعید مشرف شاه، سید مرتضی سیدحسینی و بهمن ابراهیمی، اعضای شورای سیاست‌گذاری این جشنواره را تشکیل می‌دهند. همچنین، رضا فهیمی، دبیر علمی؛ امیر شریفی‌پور، دبیر اجرایی؛ کامبیز پرواز، قائم‌مقام رئیس و مدیر برنامه‌ریزی؛ رضا ساجدی مدیر روابط‌عمومی و علی کشاورز نیز مدیر رسانه‌ای این رویداد هستند.

سومین دوره جشنواره ملی فیلم کوتاه رفسنجان (شهرنما) به ریاست سید عباس حسینی داورانی و دبیری بابک نکویی از ۲۷ لغایت ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴ در شهر رفسنجان برگزار خواهد شد.

