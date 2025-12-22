رادیو مقاومت افتتاح شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، در طلوع صبح دوشنبه، اول دی‌ماه ۱۴۰۴، استودیوی رادیو مقاومت صداوسیما میزبان آیینی متفاوت و پرشکوه بود؛ آیینی که نه فقط آغاز یک سال کاری، بلکه اعلام استمرار یک جبهه رسانه‌ای بود. مراسم افتتاحیه ششمین سال فعالیت رادیو مقاومت با حضور فرماندهان ارشد نظامی، مسئولان کشوری، خانواده‌های معظم شهدا و چهره‌های شاخص مقاومت برگزار شد؛ رسانه‌ای که صدایش از دل ایستادگی برمی‌خیزد و رسالتش روایت حقیقت در میدان نبرد است.

در این آیین سردار ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح، اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، دکتر اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه، نزهت شبان‌آزاد همسر شهید دکتر فریدون عباسی، دکتر ریحانه سلامی دختر سردار سلامی، سیده پری ابراهیمی مادر شهیده دکتر مریم حجاری، مهری حجاری خواهر شهیده دکتر مریم حجاری (شهید جنگ دوازده روزه)، سیدحسن ساداتی و طاهره عزیزی پدر و مادر شهید ساداتی از شهدای جنگ دوازده روزه، سیدمحمد مکتبی و اعظم مزینی پدر و مادر شهید مکتبی از شهدای جنگ دوازده روزه حضور داشتند.

اجرای این برنامه توسط محمدرضا اشراقی و سارا عشقی نیا انجام شد. در ابتدای این آیین، علی نیک‌زاد ثمرین نایب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی در تماس تلفنی عنوان کرد: از ابتدای اسلام، همواره حق در برابر باطل ایستاده است. از ابتدای پیروزی انقلاب، جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان جهان در برابر ظلم ایستادند؛ از جمله در دفاع از مردم فلسطین. در جنگ تحمیلی نیز، با وجود مظلومیت، مقتدر بودیم. دشمن تلاش کرد ملت ایران را به زانو درآورد، اما ملت با رشادت و ایستادگی، همه توطئه‌ها را خنثی کرد. آخرین ترفند دشمن، جنگی کوتاه‌مدت و ناجوانمردانه بود که هیچ منطق انسانی آن را نمی‌پذیرد؛ ترور فرماندهان نظامی و حمله به مناطق مسکونی، زنان و کودکان بی‌گناه. امروز وظیفه ما این است که علاوه بر مقاومت سخت، مقاومت نرم را نیز تقویت کنیم.

در ادامه اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ماهیت اصیل و فرازمانی مقاومت گفت: مقاومت، مفهومی محدود به یک دوره یا یک جغرافیا نیست؛ از ابتدای خلقت تا صدر اسلام و از آن روزگار تا امروز، جبهه حق همواره در برابر باطل ایستاده است.

او با قدردانی از نقش رسانه‌ای رادیو مقاومت گفت: رادیو مقاومت در سال‌های گذشته، به‌ویژه پس از شهادت حاج قاسم سلیمانی، روح تازه‌ای در کالبد جبهه مقاومت دمیده است. به گواه اسناد و ارتباطات، مردم و نیروهای مقاومت در یمن، لبنان، فلسطین، عراق و حتی کشورهای دورتر، هر سال منتظر آغاز به کار رادیو مقاومت هستند تا صدای محور مقاومت را از پایتخت مقاومت، تهران، بشنوند.

در ادامه سیده‌پری ابراهیمی، مادر شهیده دکتر مریم حجاری و مهری حجاری، خواهر شهیده با روایت لحظات شهادت، از درد، صبر و نگاه متفاوت یک مادر شهید سخن گفتند، خواهر شهیده اذعان کرد: از خبر که مطلع شدیم، من و همسرم بلافاصله بلند شدیم و گفتیم برویم ارکیده، برویم مجتمع مریم، ببینیم اتفاقی نیفتاده باشد. اما وقتی به حوالی خیابان ستارخان رسیدیم، از دور دیدم خیابان پر از خاک و سنگ و آوار است؛ خودروهای امدادی همه‌جا بودند. فقط یک فکر در سرم می‌چرخید: نکند برای مریم اتفاقی افتاده باشد. وقتی رسیدیم، پیکری را دیدم که روبه‌روی اداره گذرنامه افتاده بود و رویش را پوشانده بودند. به من می‌گفتند پیکر یک خانم است، اما خیلی وضعیتش به‌هم‌ریخته است، طاقت نمی‌آوری. همسرم با سختی وارد مجتمع شد. وقتی برگشت، همراه آقا سعید، همه‌چیز روشن شد.

در ادامه، مادر شهیده مریم حجاری با اشاره به تجربه دوباره مادر شهید شدن گفت: من یک‌بار دیگر هم این مسیر را طی کرده بودم؛ دامادم در دفاع مقدس شهید شده بود. بعد از ۱۸ سال دوباره مادر شهید شدم. این تجربه دوم، نگاه آدم را عمیق‌تر می‌کند. بینش، نگرش و حتی نگاه مادرانه‌ات به همه بچه‌ها عوض می‌شود؛ نه فقط بچه‌های خودت، بلکه آن دختر بچه‌ای که در پارک بازی می‌کند یا آن پسری که مشغول درس خواندن است. مریم از همان ابتدا با این فضا بزرگ شد. ما از اول، بچه‌هایمان را با فرهنگ خداحافظی و سپردن به خدا تربیت کردیم.

خواهر شهیده دکتر مریم حجاری با تشریح ابعاد شخصیتی، علمی و مجاهدت‌های شهید عبدالحمید مینوچهر، روایتی روشن از مسیر مقاومت از سنگر جهاد تا سنگر علم ارائه کرد و گفت: او از رزمندگان دوران دفاع مقدس بودند و از ۱۷ سالگی در جبهه‌ها حضور داشتند. بعد از مدتی حضور در میدان نبرد، به این نتیجه رسیدند که می‌توانند از سنگر علم خدمت مؤثرتری به کشورشان داشته باشند؛ خدمتی که اقتدار و امنیت ایران را تقویت کند. به همین دلیل، با جدیت مسیر تحصیل عالی را ادامه دادند.

خواهر شهیده نیز در پایان گفت: از همه شما که در مسیر زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا تلاش می‌کنید تشکر می‌کنم. انتظار خانواده‌های شهدا این است که این عزیزان را درست و واقعی به نسل جوان معرفی کنید؛ تا شهدا به‌عنوان الگوهای حقیقی زندگی شناخته شوند.

در ادامه این آیین، سیدحسن ساداتی و طاهره عزیزی پدر و مادر شهید سیدمصطفی ساداتی از شهدای جنگ دوازده روزه و خانواده شهیده فهیمه مقیمی در گفت‌وگو با مجریان حاضر شدند. طاهره عزیزی، مادر شهید سیدمصطفی ساداتی، با آرامشی برخاسته از ایمان گفت: من حالم خوب است، شکر خدا. بابت تمام نعمت‌هایی که خدا به من داده و خواهد داد شاکرم. حال مصطفی هم خوب است؛ خیلی خوب. او در کنار همسر، فرزندان، پدر و مادر همسرش آرام است و از بالا نگاه می‌کند؛ به‌ویژه که سلامتی رهبر عزیزمان را می‌بیند و دلش شاد است.

همچنین سیدحسن ساداتی با تأکید بر معنای واقعی مقاومت گفت: مقاومت را از چه کسی باید یاد بگیریم اگر نه از خانواده شهدا؟ سربازی مقاومت یعنی گوش به فرمان ولیّ فقیه بودن؛ یعنی هرچه حضرت آقا فرمودند، با تمام وجود بگوییم چشم و همان را عمل کنیم.

در ادامه این رویداد، سردار ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با حضور در استودیوی رادیو مقاومت، به تبیین عمیق مفهوم «مقاومت» و ریشه‌های پیروزی ملت ایران در نبردهای سخت و نرم پرداخت؛ وی در آغاز سخنان خود ضمن سلام و خداقوت به شنوندگان رادیو مقاومت در سراسر کشور گفت: خودم را در رادیو مقاومت، سرباز نظام و سرباز حضرت آقا می‌دانم. این رسانه، بخشی از جبهه مقاومت است و نقش آن در جنگ نرم، نقشی تعیین‌کننده و راهبردی است.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح با اشاره به ابعاد گوناگون مقاومت افزود: استقامت فقط در میدان نظامی نیست؛ مقاومت در عرصه اندیشه، تفکر، فرهنگ، سیاست، اقتصاد و گفتمان هم معنا دارد.

وی مقاومت را پیونددهنده هویت ملی و هویت دینی دانست و تصریح کرد: ایران قوی، محصول مقاومت است. امنیت، پیش‌نیاز همه پیشرفت‌هاست؛ چه پیشرفت علمی، چه اقتصادی، چه پزشکی و چه کشاورزی. در بستر ناامنی، هیچ پیشرفتی پایدار نمی‌ماند. برای امنیت باید قدرت داشت و جمهوری اسلامی این قدرت را با مقاومت به دست آورده است.

وی با مرور تجربه دفاع مقدس و جنگ دوازده‌روزه اخیر افزود: دشمن در جنگ ۱۲ روزه، با یک جنگ ترکیبی تمام‌عیار، همه داشته‌هایش را به میدان آورد تا تیر خلاص بزند، اما شکست خورد. چه عاملی جز مقاومت باعث پیروزی ملت ایران شد؟ این مقاومت در رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری، در نیروهای مسلح، در رسانه ملی، در صداوسیما و در آحاد مردم، به‌طور کامل بروز و ظهور داشت.

سردار شکارچی با اشاره به اثرگذاری اقدامات رسانه‌ای کوچک اما عمیق تأکید کرد: هیچ پیام و کلمه‌ای که از تفکر الهی مقاومت برخیزد، کوچک نیست. هر کلمه، تیری است بر قلب نظام سلطه. همین بیداری رسانه‌ای باعث شده امروز پرچم فلسطین نه در تهران، بلکه در مقابل کاخ سفید، در لندن و نیویورک به اهتزاز درآید.

شکارچی با اشاره به شکست کامل دشمن در محاسبات خود گفت: دشمن هیچ‌گاه نتوانسته میزان اعتقاد، توکل به خدا و روحیه مقاومت ملت ایران را درک کند. در جنگ دوازده‌روزه، ما شاهد دو تقابل همزمان بودیم؛ تقابل سخت در برابر سخت و تقابل نرم در برابر نرم. دشمن تلاش کرد پیروزی‌های ایران را کوچک و شکست‌های خود را بزرگ‌نمایی کند، اما با انسجام داخلی جبهه رسانه‌ای کشور، به‌ویژه صداوسیما، ورق جنگ برگشت و از روز چهارم، گفتمان دشمن به‌وضوح دچار عقب‌نشینی شد. هدف قرار دادن ساختمان شیشه‌ای صداوسیما و شهدای رادیو، اعتراف دشمن به شکست در جنگ نرم بود. دشمن در برابر انسجام رسانه‌ای، نیروهای مسلح و مردم کم آورد.

وی در سخنان پایانی خود گفت: رادیو مقاومت صدای همه ملت‌های آزاده جهان است؛ چه مسلمان و چه غیرمسلمان. هر ملتی که در برابر ظلم، ستم و استکبار ایستادگی کند، رادیو مقاومت صدای او خواهد بود. رادیو مقاومت، بخشی از جبهه مقاومت جهانی است و نقشی ماندگار در ثبت حقیقت، تقویت ایمان و ایستادگی ملت‌ها ایفا می‌کند

در ادامه برنامه رادیو مقاومت، نزهت شبان‌آزاد همسر شهید دکتر فریدون عباسی با بیانی صمیمی و در عین حال عمیق، از سال‌های زندگی در کنار یکی از دانشمندان برجسته و هدفِ ترور دشمنان ملت ایران سخن گفت؛ روایتی از زندگی، مجاهدت علمی و معنای واقعی مقاومت بی‌ادعا!

شبان‌آزاد با اشاره به قرار گرفتن نام شهید عباسی در فهرست ترور رژیم صهیونیستی گفت: از آن زمان، دغدغه‌ها بیشتر شد، اما سؤال مهم این است: چرا دشمن از افرادی مثل شهید عباسی می‌ترسد؟ کسانی که حتی لباس نظامی هم نداشتند. پاسخ روشن است؛ دشمن از آرامش، امنیت و رضایت مردم می‌ترسد. از اینکه مردم در صلح و با امید زندگی کنند، وحشت دارد.

همسر شهید عباسی با نگاهی امیدوارانه گفت: در این کشور فریدون‌ها زیادند. همان‌ها بودند که در جنگ دوازده‌روزه ایستادند و پیروزی را رقم زدند و همان‌ها ادامه‌دهنده مسیر مقاومت‌اند؛ فریدون‌ها، محمدها، علی‌ها، حیدرها و از همه مهم‌تر، محمدمهدی‌ها.

در بخش دیگری از ویژه‌برنامه رادیو مقاومت، گفت‌وگویی صمیمی و در عین حال عمیق با ریحانه سلامی، دختر سردار شهید سلامی انجام شد؛ گفت‌وگویی که از دل یک خانواده مقاوم‌پرور برآمد و به تبیین مفهومی دقیق، پویا و تمدنی از مقاومت انجامید. ریحانه سلامی با تأکید بر زیست خانوادگی در فضای مقاومت، به تعریف مفهوم مقاومت از منظر شهید سلامی پرداخت و گفت: من تعریف مقاومت را از فرمایشات پدرم وام می‌گیرم؛ ایشان می‌فرمودند: مقاومت هنر شکافتن قلب‌های دشمن، عبور از میدان آرزوهای او و رسیدن به قله‌هاست. مقاومت، ایستایی و تحمل صرف فشار نیست؛ مقاومت باید پویا، فعال و پیش‌رونده باشد.

سلامی با اشاره به نگاه رهبر انقلاب به مسئله مقاومت تصریح کرد: مقاومت فقط نظامی نیست. حتی شعار سال، سرمایه‌گذاری و تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، مصداق مقاومت است. محرومیت‌زدایی، رونق تولید، تلاش شبانه‌روزی و بسیج همه ظرفیت‌ها، همه جلوه‌های مقاومت‌اند. این یعنی مقاومت در همه عرصه‌های زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی.

در ادامه، وی به نقش شهید سلامی در شکل‌گیری مقاومت پویا پرداخت و گفت: شهید سلامی فقط یک فرمانده نظامی نبود؛ او معمار قدرت ایستادگی ملت ایران و حتی آزادی‌خواهان جهان بود. عملیات وعده صادق، نمونه‌ای از این نگاه راهبردی بود؛ عملیاتی که معادلات مقاومت را تغییر داد و نشان داد نقاط ضعف دشمن به‌درستی شناخته شده است.

در پایان، ریحانه سلامی با جمله‌ای از شهید سلامی سخنان خود را جمع‌بندی کرد: پرواز یک ملت، ایمان و آگاهی است؛ و ملت ایران هر دوی این ویژگی‌ها را دارد. این ملت شکست‌ناپذیر، تحقیرناپذیر، ذلت‌ناپذیر و نفوذناپذیر است؛ راست‌قامت و ثابت‌قدم.

همچنین اعظم مزینی، پدر و مادر شهید حمیدرضا مکتبی از شهدای جنگ دوازده‌روزه اظهار کرد: حمیدرضا از نظر فکری استقلال بالایی داشت. در عین حال، تعامل‌پذیر بود و می‌توانست با دیگران ارتباط خوبی برقرار کند. اهل شنیدن بود؛ دیدگاه‌های مختلف را می‌شنید و در گفتگوها با احترام برخورد می‌کرد. از نظر مسئولیت‌پذیری، بسیار جدی و متعهد بود. در دانشگاه، درس‌هایش را به‌موقع و دقیق می‌خواند.

همچنین سیدمحمد مکتبی پدر شهید گفت: از میان همه این ویژگی‌ها، اگر بخواهم یکی را انتخاب کنم، می‌گویم پاک‌دلی و خیرخواهی. حمیدرضا آدمِ خدمت بود. هر جا هر کسی نیاز داشت، بی‌منت حاضر می‌شد. شاید امروز که فکر می‌کنم، می‌بینم شهادتش هم ثمره همین دل پاک و نیت خیرش بود.

