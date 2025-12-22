جلد دوم «کتاب یکصفحهای» به زبان قزاقی منتشر شد
در راستای گسترش تعاملات ادبی و فرهنگی میان ایران و قزاقستان، جلد دوم اثر «کتاب یکصفحهای» نوشته مهدی میرعظیمی توسط انتشارات «بنیاد خانواده» به زبان قزاقیT ترجمه و منتشر شد.
به گزارش ایلنا، این رویداد فرهنگی، نتیجه مستقیم تفاهمنامه همکاری امضا شده میان مرکز فرهنگی ایران در آلماتی و ناشر قزاق است؛ توافقی که بنیان آن در جریان اعزام ناشر قزاقستانی به نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران در سال ۱۴۰۳ گذاشته شد.
انتشار جلد دوم این مجموعه در حالی صورت میگیرد که جلد نخست آن با استقبال کمنظیری در قزاقستان روبرو شده بود. پیشتر و در مراسم باشکوهی که به مناسبت روز جهانی کتاب در کتابخانه ملی قزاقستان برگزار شد، از جلد اول این کتاب رونمایی شد.
موفقیت جلد نخست به حدی بود که به گفته دستاندرکاران نشر، این اثر به سرعت به چاپ سوم رسید و توانست جایگاه ویژهای در میان نوجوانان و جوانان قزاق پیدا کند.
در مراسم رونمایی جلد اول، آقای «آیبک» مدیر فنی انتشارات بنیاد خانواده، ضمن اشاره به استقبال گسترده خوانندگان قزاق، وعده داده بود که با همکاری مرکز فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آلماتی و نویسنده اثر، ترجمه و نشر جلدهای دوم و سوم نیز در دستور کار قرار گیرد. اکنون با انتشار جلد دوم که تصویری از آن با طراحی جلد آبیرنگ منتشر شده، این وعده محقق شده است.
«کتاب یکصفحهای» با زبانی ساده و در قالب داستانهای بسیار کوتاه، مفاهیم عمیق اخلاقی و انسانی را به مخاطب منتقل میکند.
مهدی میرعظیمی، نویسنده کتاب، پیشتر در سفر خود به قزاقستان و در جمع اهالی فرهنگ این کشور گفته بود: «نویسندگی چهار ابزار لازم دارد: قلم، کاغذ، اتاقی بدون مزاحم و قلبی پر از عشق». این نگاه عاشقانه و انسانی باعث شده است تا محتوای کتاب فراتر از مرزهای زبانی، با فرهنگ و سنتهای مردم قزاقستان نیز همخوانی داشته باشد.
انتشار این آثار یادآور سنت دیرینه «نظیرهگویی» در ادبیات قزاقستان است؛ سنتی که در آن ادبا و شاعران قزاق به تأسی از بزرگان ادب فارسی همچون سعدی و حافظ، آثار ماندگاری خلق میکردند.
حسین آقازاده وابسته فرهنگی و رئیس مرکز فرهنگی ایران در آلماتی، پیش از این تأکید کرده بود که این برنامهها سرآغازی نوین برای همکاریهای ترجمهای، انتشاراتی و تبادل ادبی بین دو کشور در دوره اخیر محسوب میشود.
انتشار جلد دوم «کتاب یکصفحهای» نشاندهنده عزم جدی دو کشور برای تعمیق پیوندهای فرهنگی از مسیر دیپلماسی کتاب و ترجمه است و انتظار میرود این روند ادامه یابد.