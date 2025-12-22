داوران بخش مسابقه فیلم های کوتاه داستانی دومین جشنواره ملی فیلم ایثار معرفی شدند

به گزارش ایلنا به نقل از امور ارتباطات رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی دومین جشنواره ملی فیلم ایثار، محمد کرم‌اللهی دبیر جشنواره در احکامی آرش زینال خیری، آزیتا ترکاشوند و امیر بوالی را به عنوان اعضای گروه داوری بخش مسابقه فیلم‌های کوتاه داستانی جشنواره منصوب و معرفی کرد.

«آرش زینال خیری» سال‌ها در کسوت مدیر فرهنگی در حوزه تولید آثار سینمایی و تلویزیونی فعالیت داشته و پیش‌تر به عنوان تهیه کننده، مدیر تولید و مجری طرح در چندین پروژه سینمایی، مستند و تلویزیونی از جمله فیلم سینمایی موقعیت مهدی، پیشمرگ، تلسکوپ، دلشوره، روز ۴۷ و سریال‌های مدینه، قصه‌های تبیان، آنام، بانوی عمارت، برادرجان و حکم رشد فعالیت داشته است. «آزیتا ترکاشوند» بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر است. ایفای نقش در نزدیک به ۲۰ فیلم سینمایی از جمله سیانور، مستانه، من و زیبا، ارتباط خانوادگی و حضور در ۳۰ مجموعه تلویزیونی از جمله کلاه پهلوی، ناریا، شبکه سه و نیم، گاندو، توطئه فامیلی، حکم رشد و دختری به نام آهو بخشی از فعالیت‌های هنری وی محسوب می‌شود. «امیر بوالی» فیلمنامه‌نویس و مدیر تولید سینما و تلویزیون و مدیر گروه طرح و برنامه و سرپرست گروه تولیدات الف ویژه مرکز سیما فیلم است. مشاور و ناظر سریال‌های تلویزیونی و مدیر تولید برنامه‌های نمایشی مرکز سیمای استان‌ها نیز در کارنامه حرفه‌ای وی به چشم می‌خورد.

دومین جشنواره ملی فیلم ایثار، با شعار ایران سرای امید با دبیری محمد کرم اللهی در چهار بخش رقابتی، مسابقه‌ی ویژه و مسابقه‌ی فیلم نامه‌نویسی به همت معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید وامور ایثارگران با مشارکت استانداری آذربایجا نشرقی و شهرداری تبریز از ۱۰ تا ۱۳ دی ماه امسال درشهر تبریز برگزارمی شود.

