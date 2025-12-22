خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

احسان صدیقی درگذشت

احسان صدیقی درگذشت
کد خبر : 1731223
لینک کوتاه کپی شد.

​احسان صدیقی کارگردان مستند «بازی برنده‌ها» امروز دوشنبه اول دی ماه پس از تحمل یک دوره بیماری در ۴۴ سالگی درگذشت.

به گزارش ایلنا، احسان صدیقی کارگردان مستند «بازی برنده‌ها» امروز دوشنبه اول دی ماه پس از تحمل یک دوره بیماری در ۴۴ سالگی درگذشت.

احسان صدیقی کارگردان «بازی برنده‌ها» که جایزه ویژه دبیر نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» را سه‌شنبه هفته گذشته دریافت کرد، امروز دوشنبه اول دی ماه درگذشت.

در مراسم اختتامیه سینما حقیقت، فیلم مستند «بازی برنده‌ها» ساخته زنده‌یاد احسان صدیقی تقدیر شد.

حمیدی‌مقدم در بخش تجلیل از احسان صدیقی گفته بود: ما در این دوره فیلمی داشتیم به نام «بازی برنده‌ها» که در مورد آگاهی‌سازی برای بیماری سرطان بود و نکته بد این فیلم ‌این است که فیلم‌ساز آن‌ درگیر بیمار سرطان است و انچه که به احسان صدیقی امید داد ساختن همین فیلم‌ بود. همسر احسان فیلم را ‌تدوین کرد و شبانه‌روزی در بیمارستان درگیر این کار بود. ما در این جشنواره تلاش کردیم با این تجلیل به او روحیه بدهیم.

زنده‌یاد احسان صدیقی در آن مراسم از همسر و دخترش و همچنین مرکز گسترش سینما مستند، تجربی و پویانمایی برای تولید این فیلم تشکر کرده و گفته بود: اگر خانواده من نبودند شاید امشب من اینجا نبودم.

و حالا امروز مرکز گسترش در پیامی خبر از درگذشت احسان صدیقی داده است.

در این پیام نوشته شده است: «بازگشت همه به سوی اوست

تنها چند روز پس از اختتامیه نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» و تقدیر جشنواره از احسان صدیقی برای ساخت مستند «بازی برنده‌ها»، متاسفانه این فیلمساز را از دست دادیم. با بهت و اندوه، به لحظاتی فکر می‌کنیم که روی صحنه آمد و از امید برای پشت سر گذاشتن روزهای سخت بیماری گفت و به همسر و دخترش اشاره کرد که دلیل زندگی‌اش بودند. 

احسان عزیز نتوانست بر بیماری غلبه کند و امروز صبح، دوشنبه در اولین روز زمستان دنیای ما را ترک کرد و به آرامش رسید. می‌دانیم که این فقدان برای همسر و تنها دخترش، سهمگین و تلخ است، با قلبی اندوهگین، کنارشان هستیم و آرزو می‌کنیم شکیبا باشند. برای احسان صدیقی، فیلمساز بااستعداد و کوشا که در اوج بیماری، امیدوارانه، خلق هنری را انتخاب کرد و کوشید از راز همزیستی مرگ و زندگی بگوید، آرزوی مغفرت داریم، یادش را گرامی خواهیم داشت، و لبخندهای واپسینش در ۲۵ آذرماه روی صحنه تالار وحدت را در ذهن حفظ خواهیم کرد.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن