احسان صدیقی درگذشت

به گزارش ایلنا، احسان صدیقی کارگردان مستند «بازی برنده‌ها» امروز دوشنبه اول دی ماه پس از تحمل یک دوره بیماری در ۴۴ سالگی درگذشت.

احسان صدیقی کارگردان «بازی برنده‌ها» که جایزه ویژه دبیر نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» را سه‌شنبه هفته گذشته دریافت کرد، امروز دوشنبه اول دی ماه درگذشت.

در مراسم اختتامیه سینما حقیقت، فیلم مستند «بازی برنده‌ها» ساخته زنده‌یاد احسان صدیقی تقدیر شد.

حمیدی‌مقدم در بخش تجلیل از احسان صدیقی گفته بود: ما در این دوره فیلمی داشتیم به نام «بازی برنده‌ها» که در مورد آگاهی‌سازی برای بیماری سرطان بود و نکته بد این فیلم ‌این است که فیلم‌ساز آن‌ درگیر بیمار سرطان است و انچه که به احسان صدیقی امید داد ساختن همین فیلم‌ بود. همسر احسان فیلم را ‌تدوین کرد و شبانه‌روزی در بیمارستان درگیر این کار بود. ما در این جشنواره تلاش کردیم با این تجلیل به او روحیه بدهیم.

زنده‌یاد احسان صدیقی در آن مراسم از همسر و دخترش و همچنین مرکز گسترش سینما مستند، تجربی و پویانمایی برای تولید این فیلم تشکر کرده و گفته بود: اگر خانواده من نبودند شاید امشب من اینجا نبودم.

و حالا امروز مرکز گسترش در پیامی خبر از درگذشت احسان صدیقی داده است.

در این پیام نوشته شده است: «بازگشت همه به سوی اوست

تنها چند روز پس از اختتامیه نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» و تقدیر جشنواره از احسان صدیقی برای ساخت مستند «بازی برنده‌ها»، متاسفانه این فیلمساز را از دست دادیم. با بهت و اندوه، به لحظاتی فکر می‌کنیم که روی صحنه آمد و از امید برای پشت سر گذاشتن روزهای سخت بیماری گفت و به همسر و دخترش اشاره کرد که دلیل زندگی‌اش بودند.

احسان عزیز نتوانست بر بیماری غلبه کند و امروز صبح، دوشنبه در اولین روز زمستان دنیای ما را ترک کرد و به آرامش رسید. می‌دانیم که این فقدان برای همسر و تنها دخترش، سهمگین و تلخ است، با قلبی اندوهگین، کنارشان هستیم و آرزو می‌کنیم شکیبا باشند. برای احسان صدیقی، فیلمساز بااستعداد و کوشا که در اوج بیماری، امیدوارانه، خلق هنری را انتخاب کرد و کوشید از راز همزیستی مرگ و زندگی بگوید، آرزوی مغفرت داریم، یادش را گرامی خواهیم داشت، و لبخندهای واپسینش در ۲۵ آذرماه روی صحنه تالار وحدت را در ذهن حفظ خواهیم کرد.»

انتهای پیام/