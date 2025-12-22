جسد بازیگر مطرح پیدا شد
«جیمز رانسون»، بازیگر فیلم سینمایی «آن: بخش دوم» و سریال «شنود» درگذشت.
«جیمز رانسون» بازیگر آمریکایی که بیشتر برای نقشآفرینی در ۱۲ قسمت سریال «شنود» شناخته میشود، در سن ۴۶سالگی درگذشت.
«ددلاین» نوشت، بر اساس گزارش پزشکی قانونی، «رانسون»، روز جمعه در لسآنجلس در حالی پیدا شد که بر اثر حلقآویز شدن جان باخته بود و به نظر میرسد مرگ او خودکشی بوده است.
«رانسون» ۲ ژوئن ۱۹۷۹ میلادی در «بالتیمور» متولد شد. او ابتدا در مرکز هنر و فناوری جورج واشینگتن کارور تحصیل کرد و سپس به مدرسه هنرهای تجسمی منهتن رفت. از نقشهای اولیه او میتوان به فیلمهایی چون «کن پارک» ساخته «لری کلارک»(۲۰۰۲)، «شرم کثیف» به کارگردانی «جان واترز»(۲۰۰۴) و «نفوذی» از «اسپایک لی» (۲۰۰۶) اشاره کرد.
او در ژانر وحشت با نقش «ادی کسبرک» بزرگسال در فیلم سینمایی «آن: بخش دوم» و همچنین در نقش معاون بینام در فیلم سینمایی «شوم» (۲۰۱۲) و «شوم ۲» (۲۰۱۵) شناخته میشد و اخیرا نیز نقش «مکس» که قبلا در «تلفن سیاه»(۲۰۲۱) بازی کرده بود را در «تلفن سیاه ۲» تکرار کرد.
«رانسون» در تلویزیون، بیش از همه برای بازی در نقش «زیگی سوبوتکا» در فصل دوم سریال «شنود» شبکه HBO شناخته میشود.
«رانسون» پیشتر بهصراحت درباره مشکلات سلامت روان خود صحبت کرده بود. او گفته بود که در سال ۱۹۹۲ از سوی یکی از مربیان سابقش مورد آزار جنسی قرار گرفته و همچنین موفق شده بود بر اعتیاد پنجسالهاش به هروئین غلبه کند.