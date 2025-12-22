جشنواره تئاتر «شهر» در سومین روز میزبان ۱۴ اثر نمایشی است
سومین روز از هفتمین جشنواره تئاتر «شهر» با ۱۴ اثر نمایشی در سه بخش دیگرگونههای اجرایی، تئاتر کودک و نوجوان و تئاتر صحنهای میزبان تماشاگران بود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی جشنواره تئاتر «شهر»، سومین روز از این رویداد با ۷ اثر در بخش دیگرگونههای اجرایی، ۴ اثر در بخش کودک و نوجوان و ۳ اثر در بخش تئاتر صحنهای در سالنهای نمایشی و فضاهای باز میزبان تماشاگران بود.
در این روز در بخش دیگرگونههای اجرایی، نمایشهای «ایراندخت» به کارگردانی آدینه رحیمنژاد در ایوان انتظار مترو میدان ولیعصر (ع)، «زیرانداز» به کارگردانی پرنیا عسگری در پلازای میدان هفت تیر، «وانت پردردسر» به کارگردانی مارال ایزدبخش در خانه هنرمندان ایران، «حکم پهلوانی» به کارگردانی فاطمه غیبی در فرهنگسرای خاوران، «جنگ نام دیگر تو بود» به کارگردانی علیرضا امینمظفری در فرهنگسرای اندیشه، «ققنوس» به کارگردانی حسین نادری در فرهنگسرای خاتم و «تهران، لبخند زیر دود» به کارگردانی آرزو علیپور در فرهنگسرای بهاران اجرا شدند.
در بخش تئاتر کودک و نوجوان نیز نمایشهای «سه رنگ اصلی» به کارگردانی روشنک بستانچی سالن استاد محمد و «مهمان جامانده» به کارگردانی رضا عبدالعلیزاده در سالن استاد رشیدی پردیس تئاتر تهران روی صحنه رفتند.
همچنین سالنهای نمایشی مرکز تولید تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز میزبان نمایشهای «پرفسور توتوی کوچولو» به کارگردانی حمیدرضا حسینعلی در سالن بوستان و «جادوی روز تولد» به کارگردانی عطا مقیمی در سالن گلستان بودند.
نمایشهای «تاریخ مردم کوچه و بازار» به کارگردانی سینا نصرالهی در سالن استاد انتظامی در خانه هنرمندان ایران، «تئاتر آزاد» به کارگردانی سعید جاویدان در سالن استاد ناظرزاده کرمانی و «پرونده ناتمام» به کارگردانی نسیم اسدپور در سالن استاد سمندریان تماشاخانهی ایرانشهر نیز در بخش تئاتر صحنهای جشنواره اجرا شدند.
هفتمین دوره این جشنواره به دبیری امین اشرفی از ۲۸ آذر تا ۳ دیماه ۱۴۰۴ در تهران درحال برگزاری است.