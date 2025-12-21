به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، هفدهمین جلسه از دهمین فصل پاتوق فیلم کوتاه، روز سه‌شنبه ۲دی ۱۴۰۴ با نمایش ۴ فیلم کوتاه در خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد شد.

در این جلسه از فصل دهم پاتوق که توسط انجمن سینمای جوانان ایران برگزار می‌شود، فیلم‌های کوتاه «اهلی» ساخته نیما عبدالعظیمی ، «خانه ماه» ساخته حمیدرضا مقصودی، «ژیله‌مو» ساخته زیور حجتی، از ایران و فیلم کوتاه «لطفا پشت خط بمانید» ساخته تان سی دینگ از کشور مالزی روی پرده می‌روند.

آرمان اسدی، منتقد سینما، کارشناس این جلسه از پاتوق فیلم کوتاه خواهد بود که پس از اکران آثار با کارگردان‌های فیلم‌های کوتاه به نمایش درآمده به گفت‌وگو می‌نشیند و آثار را مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهد.

فصل دهم پاتوق فیلم کوتاه ـ جلسه هفدهم

خانه ماه

کارگردان: حمیدرضا مقصودی داغداری/ روایت دختربچه‌ای که در برابر کلیشه‌های اجتماعی ایستادگی می‌کند.

اهلی

کارگردان: نیما عبدالعظیمی/ افشین در شبی مهتابی متوجه یک راز جادویی می‌شود که می‌تواند مردگان را زنده کند…

ژیله‌مو

کارگردان: زیور حجتی / فیلمی درباره انتخاب‌های اخلاقی یک نوجوان در موقعیت‌های حساس

لطفا پشت خط بمانید (مالزی)

کارگردان: تام سی دینگ/ یک اپراتور جوان کلاهبرداری، در یک دوراهی اخلاقی قرار می‌گیرد.

گفتنی است برنامه‌های پاتوق علاوه بر نمایش و نقد فیلم و حضور میهمانان ویژه، شامل معرفی کتاب‌های سینمایی به‌منظور گسترش مطالعات و شناخت عمیق‌تر سینما نیز خواهد بود.

هنرجویان و فعالان سینمای کوتاه و عموم مخاطبان برای پیش‌خرید بلیت کلیه آثار فصل دهم پاتوق فیلم کوتاه می‌توانند با عضویت در باشگاه مخاطبان انجمن سینمای جوانان ایران از تخفیف و مزایای عضویت در باشگاه برخوردار شوند.

