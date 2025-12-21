خبرگزاری کار ایران
علی زند وکیلی خواننده تیتراژ «بهار شیراز» شد

علی زند وکیلی خواننده ترانه تیتراژ سریال «بهار شیراز» شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پروژه، سریال بهار شیراز به کارگردانی حسن وارسته با صدای علی زند وکیلی از شامگاه دوشنبه اول دی ماه روی آنتن شبکه دو می‌رود.

قطعه «بهار شیراز» از جمله کارهای محلی علی زندوکیلی است که برای تیتراژ این سریال آماده شده است.

ترانه این قطعه را داود غلامی شیرازی سروده و محمد زند وکیلی آهنگسازی آن را برعهده داشته و حسین امیدی هم به عنوان تنظیم‌کننده در ساخت قطعه «بهار شیراز» همکاری داشته است.

سریال «بهار شیراز» قصه خانواده ای شیرازی  به نام «معدل» است که هر بار درگیر یک اتفاق شیرین می‌شوند.

این سریال از محصولات مرکز سیمرغ است که با طراحی و تهیه‌کنندگی ابوالفضل صفری و نگارش و کارگردانی حسن وارسته برای پخش در شب‌های زمستان آماده شده است.

