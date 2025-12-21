هیئت داوران جشنواره هنر هشتم معرفی شد
اسامی اعضای هیئت داوران نخستین جشنواره دوسالانه هنر هشتم با عنوان «جایزه ملی روابطعمومی سبز» اعلام شد.
به گزارش ایلنا، ترکیب نهایی هیئت داوران نخستین جشنواره دوسالانه هنر هشتم با عنوان «جایزه ملی روابطعمومی سبز» با حضور جمعی از متخصصان و پژوهشگران حوزه ارتباطات، روابط عمومی و رسانه اعلام شد.
این هیئت با هدف ارزیابی تخصصی، شفاف و منصفانه آثار و با رویکردی علمی و مبتنی بر شاخصهای حرفهای تشکیل شده است.
احمد یحیایی ایلهای به عنوان رئیس هیئت داوران انتخاب شده و امیرعباس تقیپور، حمید ضیاییپرور، رضا جمشیدی، نازنین حقیقتی و ابراهیم مولائی دیگر اعضای این هیئت هستند. انتخاب این افراد با توجه به پیشینه علمی، تجربه حرفهای و نقش تأثیرگذار آنان در ارتقای دانش ارتباطات کشور صورت گرفته است.
هیئت داوران جشنواره ملی هنر هشتم مأموریت دارد آثار ارسالی را در سه محور اصلی مسئولیت اجتماعی، تولید محتوای دیجیتال و خدمات الکترونیک و هوشمندسازی ارتباطات بررسی کند. در فرآیند داوری، شاخصهایی همچون نوآوری، اثربخشی اجتماعی، خلاقیت در روایت، کیفیت فنی، تطابق با اهداف توسعه پایدار و میزان تأثیر ارتباطی به عنوان معیارهای اصلی ارزیابی در نظر گرفته شده است.
دبیرخانه جشنواره تأکید کرده است که تمامی مراحل داوری با رعایت اصول عدالت، شفافیت و بیطرفی کامل انجام میشود و نتایج نهایی پس از تأیید شورای عالی جشنواره اعلام خواهد شد.
نخستین جشنواره ملی هنر هشتم با محوریت «روابطعمومی سبز»، برگزار میشود و هدف آن معرفی الگوهای الهامبخش و نوآورانه در عرصه روابطعمومی کشور است.
علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به وبسایت رسمی جشنواره به نشانی www. prfestival. ir مراجعه کرده یا از طریق پست الکترونیکی info@prfestival. ir و شماره تلفن ۰۲۱۹۱۶۹۳۹۵۶ با دبیرخانه جشنواره در تماس باشند.