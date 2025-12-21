با آغاز زمانبندی اجرایی و ورود گروههای نمایشی به شهر کرمان:
جدول جشنواره منطقهای تئاتر افراد دارای معلولین کویر منتشر شد
اجرای نمایشهای شرکتکننده در هفتمین جشنواره منطقهای تئاتر افراد دارای معلولین کویر، از اول تا ۴ دیماه، با حضور ۱۵ اثر نمایشی از ۵ استان و به میزبانی چهار سالن در شهر کرمان برگزار خواهد شد.
به گزارش ایلنا، هفتمین جشنواره منطقهای تئاتر افراد دارای معلولیت کویر، به همت سازمان بهزیستی کشور و با همکاری استانداری، اداره کل بهزیستی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد، سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری، شرکت بازرگانی «آرمان بهتا»، انجمن لبخند کودکان شاد، انجمن هنرهای نمایشی مرکز روزانه آموزشی توانبخشی اختلالات نافذ رشد (اتیسم) مسیر روشن و جمعی دیگر از سازمانها و نهادهای دستاندرکار کرمان و با حضور گروههایی از استانهای سیستانوبلوچستان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، یزد و کرمان در چهار سالن این شهر برگزار خواهد شد.
در روز نخست دوشنبه ۱ دی ماه، روز نخست برگزاری این جشنواره، گروههای شرکت کننده از ساعت ۱۱ صبح با حضور در مزار شهدا با شهدای شهر کرمان تجدید بیعت و میثاق خواهند کرد.
آیین افتتاحیه جشنواره از ساعت ۱۴:۳۰ همین روز در سالن پلاتو شهر برگزار خواهد شد و در نخستین اجرای ساعت ۱۵:۰۰، سالن «پلاتو شهر» کرمان در بخش کودک و نوجوان، میزبان نمایش «جنگ کور» به کارگردانی «حدیث کریمیفر» از کرمان، به مدت ۴۰ دقیقه خواهد بود. دومین اجرای روز نخست، به نمایش «اگر ستاره بودم»، به کارگردانی «رقیه فاریابی» شرکتکننده کرمانی در بخش صحنهای جشنواره اختصاص دارد. این نمایش به مدت ۴۰ دقیقه در «پلاتو صنعتی» شهر کرمان از ساعت ۱۶:۰۰ میزبان علاقهمندان به نمایشهای صحنهای خواهد بود. «پلاتو تئاتر شهر کرمان» نیز از ساعت ۱۸:۳۰ روز دوشنبه، در اختیار گروه نمایشی «کفاشباشی» به کارگردانی «مهرآذین دهانی»، شرکت کننده از شهر چابهار استان سیستانوبلوچستان خواهد بود. این صفحه نمایشی نیز به مدت ۳۰ دقیقه به روی صحنه خواهد رفت و به اجراهای روز نخست پایان خواهد داد.
در دومین روز از برگزاری این جشنواره یعنی سهشنبه دوم دی ماه ۱۴۰۴، «پلاتو تئاتر شهر کرمان» از ساعت ۹ صبح، میزبان نمایش «رنگ نامرئی» به کارگردانی «فهیمه بصیری»، شرکت کننده از شهر یزد در بخش صحنهای این جشنواره به مدت ۳۵ دقیقه خواهد بود. «پلاتو صنعتی» نیز از ساعت ۰۹:۴۵ دقیقه صبح به مدت ۴۵ از نمایش «سارا و دنیای خیال» به کارگردانی «مانیا فرار» شرکتکننده از شهر فردوس استان خراسان جنوبی خواهد بود.
محوطه تئاتر شهر کرمان، از ساعت ۱۰:۴۵ دقیقه صبح به اجرای نمایش «ورود ممنوع» به کارگردانی مهسا دهقانی به مدت ۴۰ دقیقه در بخش خیابانی اختصاص یافته است. نمایش «آنفارکتوس» به کارگردانی «رضا آقایی» شرکتکننده از یزد، از ساعت ۱۱:۴۵ در «پلاتو شهر» به روی صحنه خواهد رفت. صنعتی نیز از ساعت ۱۳ همین روز میزبان نمایش «شادنامه»، به کارگردانی «علیرضا حدادزاده»، شرکتکننده از شهر سراوان استان سیستان و بلوچستان به مدت ۴۰ دقیقه خواهد بود. اجرای ساعت ۱۶:۴۵ روز سهشنبه نیز در «پلاتو صنعتی» به نمایش «سمفونی یادگار»، به کارگردانی «اردلان تاجالدینی»، شرکت کننده از شهر مشهد استان خراسان رضوی در بخش صحنهای به مدت ۵۰ دقیقه اختصاص دارد و نمایشهای روز دوم از ساعت ۱۷:۱۵، با اجرای نمایش «رقص پا»، به کارگردانی «محسن میرزایی» شرکتکننده در بخش صحنهای که در «پلاتو صنعتی»، به مدت ۴۵ روی صحنه میرود، پایان خواهد یافت.
روز چهارشنبه، ۳ دیماه نیز، آخرین روز جرای نمایشهای هفتمین جشنواره منطقهای تئاتر افراد دارای معلولیت کویر خواهد بود که به اجرای ۵ نمایش اختصاص یافته است. در روز چهارشنبه «پلاتو شهر»، از ساعت ۰۹:۰۰ صبح در بخش کودک و نوجوان به مدت ۴۰ دقیقه میزبان نمایش «راز پشمک»، به کارگردانی «مرضیه نادی»، شرکتکننده از شهر طبس استان خراسان جنوبی خواهد بود. پلاتو صنعتی نیز از نمایش «هلوگرام»، به کارگردانی مشترک «علیرضا ترابی» و «دانیال قاسمیان»، از خراسان رضوی میزبانی خواهد کرد. این اثر نمایشی به مدت ۶۰ دقیقه از ساعت ۱۰:۰۰ صبح در بخش صحنهای به روی صحنه خواهد رفت.
تالار فرهنگ و هنر کرمان نیز در روز چهارشنبه از ساعت ۱۱:۳۰ صبح، در بخش صحنهای با نمایش «گل ماهتاب»، به کارگردانی «نور بیبی بادپا» و «راضیه حسینپور»، شرکتکننده از شهر سیب و سوران استان سیستان و بلوچستان در بخش کودکان و نوجوان، به مدت ۳۰ دقیقه میزبان علاقهمندان به نمایشهای کودک و نوجوان خواهد بود.
محوطه تالار فرهنگ و هنری کرمان نیز، در ساعتهای ۱۲:۰۰ و ۱۳:۳۰، به ترتیب به اجرای نمایشهای «کفشها و بندهایش»، به کارگردانی «محمد زارعزاده» از یزد، به مدت ۴۰ دقیقه و نمایش «اسب چوبی» به کارگردانی «سید مسعود حسینینژاد»، شرکتکننده از شهر سبزوار استان خراسان رضوی به مدت ۲۰ دقیقه خواهد بود.
آیین اختتامیه این جشنواره نیز از ساعت ۰۹:۰۰ صبح روز پنجشنبه چهارم دی ماه، در سالن اجتماعات «نشاط» اداره کل بهزیستی استان کرمان برگزار خواهد شد و این جشنواره با معرفی آثار برگزیده به کار خود پایان خواهد داد.
گفتنی است سالنهای «پلاتو شهر کرمان» به نشانی خیابانی، مجتمع فرهنگی هنری ارشاد، «پلاتو صنعتی» به نشانی بین چهارراه طهماسبآباد و باغ ملی، مجموعه صنعتی، پلاتو «شهر ایران»، به نشانه خیابان هزار و یکشب، کوچه ۳، «تالار فرهنگ و هنر» به نشانه بلوار شهید صدوقی، جنب پارک شهید باهنر از اجرای مایشهای این دوره از جشنواره میزبانی خواهند کرد و آیین اختتامیه نیز در سالن اتاق بازرگانی کرمان، به نشانی میدان آزادی ابتدای بلوار جمهوری برگزار خواهد شد.