در ادامه سلسله جلسات نمایش فیلم‌تئاترهای شاخص سینماتک خانه هنرمندان ایران، بررسی و تحلیل می شود؛

گفتمان اقتدار؛ بازخوانی قدرت
فصل دوم نمایش فیلم‌تئاترهای شاخص از چهارشنبه ۳ دی ۱۴۰۴ همزمان با فصل زمستان، در سینماتک (سالن استاد ناصری) خانه هنرمندان ایران ادامه می‌یابد.

به گزارش ایلنا به نقل از اتاق خبر خانه هنرمندان ایران، فیلم‌تئاترهای ماه دی، با دسته‌بندی «گفتمان اقتدار؛ بازخوانی قدرت» انتخاب شده است و آثار شاخصی طی چهار هفته متوالی در ماه دی (چهارشنبه‌های دی)، همراه با تحلیل و نقد به نمایش درمی‌آیند.
بر اساس برنامه اعلام شده، فیلم‌تئاترهای «سالومه» به کارگردانی آل پاچینو، «ژولیوس سزار» به‌کارگردانی تونی گرچ اسمیت و دین هالینگثورث، «مده‌آ»به‌کارگردانی کری کراکنل و راس مک گیبن و «دوشیزه مالفی» به‌کارگردانی دومینیک درومگول طی چهار هفته مستمر  از چهارشنبه ۳ دی تا چهارشنبه ۲۴ دی ۱۴۰۴ روی پرده خواهند رفت که جزئیات مربوط به هر یک از این برنامه‌ها به تدریج و به صورت هفتگی اطلاع‌رسانی خواهد شد.
نمایش فیلم‌تئاترهای شاخص با همکاری مشترک انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر و سینماتک خانه هنرمندان ایران از زمستان ۱۴۰۲ آغاز و فصل اول آن پس از برپایی ۴۰ برنامه در زمستان ۱۴۰۳ به پایان رسید.  
وجوه مشترک تماتیک آثار انتخاب‌شده در هر ماه از جمله نکات متمایز فصل دوم سلسله جلسات نمایش فیلم تئاترها در سال جاری است؛ به طوری که فیلم‌تئاترهای مهر ۱۴۰۴، جملگی با دسته‌بندی «تراژدی‌های مدرن روانشناختی» انتخاب شد و طی پنج هفته متوالی در ماه مهر (چهارشنبه‌های مهر)، همراه با تحلیل و نقد به نمایش درآمدند.
همچنین فیلم‌تئاترهای آبان، با دسته‌بندی «دراماتورژی‌های مدرن، فردیت در برابر جامعه» انتخاب شد و آثار طی چهار هفته متوالی در ماه آبان (چهارشنبه‌های آبان)، همراه با تحلیل و نقد به نمایش درآمدند.
فیلم‌تئاترهای آذر نیز، با دسته‌بندی «چهره و نقاب: بازی و هویت» انتخاب شد و دو فیلم‌تئاتر طی دو هفته متوالی در ماه آذر (چهارشنبه‌های آذر)، همراه با تحلیل و نقد روی پرده رفت.

