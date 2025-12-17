خبرگزاری کار ایران
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت:

امام خمینی (ره) مردم‌باوری کم‌مانندی داشت

عباس صالحی گفت: با تاریخ حوزه‌های علمیه و روحانیت ناآشنا نیستم اما امام تحفه الهی در این روزگار خاص بود. امام مردم‌باوری کم‌مانندی داشت.

به گزارش ایلنا، عباس صالحی در نخستین دوره اعطای جایزه جهانی امام خمینی (ره) با بیان اینکه بنیانگذار انقلاب در تاریخ حوزه‌های اسلامی متفاوت و متمایز است، اظهار کرد: با تاریخ حوزه‌های علمیه و روحانیت ناآشنا نیستم اما امام تحفه الهی در این روزگار خاص بود. امام مردم‌باوری کم‌مانندی داشت. به تعبیر رهبری انقلاب، ایشان به خدا، مردم و خود اعتماد و باور داشت و در این زمینه کم‌مانند بود. 

وی ادامه داد: امام در بین علمای اسلامی در مردم‌باوری کم‌مانند است. او با تمام وجود به مردم باور داشت. در حوزه‌های مختلف از جمله شناخت دقیق از مردم و اعتماد به آنان در شرایط سخت، محبت و همدردی با مردم و فروتنی در برابر مردم و مشارکت دادن آنان و مردم را پایه نظام سیاسی قرار دادن در مشروعیت و مقبولیت از این موارد است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یادآور شد: امام چنان جایگاهی در انقلاب داشت که هرچه می‌گفت مردم با تمام وجود پذیرا بودند اما امام در ۲۲ بهمن رفراندوم جمهوری اسلامی را مطرح کردند و در سال ۵۸ چهار انتخابات برگزار شد. منظومه مردم‌باوری امام گسترده و عمیق بود.

صالحی با بیان اینکه امام راحل به مشترکات توجه داشت‌ نه آنچه تفرقه ایجاد می‌کند، گفت: اینکه امام چگونه در زیست‌بوم سنتی و حوزوی که باورهایی غلط درباره مردم وجود داشت، به آنان چنین باوری داشت از یک نظام معرفتی می‌آید. امام در یک منظومه شبکه‌ای یک عالم وحدت‌گرا بود. 

