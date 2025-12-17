وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت:
امام خمینی (ره) مردمباوری کممانندی داشت
به گزارش ایلنا، عباس صالحی در نخستین دوره اعطای جایزه جهانی امام خمینی (ره) با بیان اینکه بنیانگذار انقلاب در تاریخ حوزههای اسلامی متفاوت و متمایز است، اظهار کرد: با تاریخ حوزههای علمیه و روحانیت ناآشنا نیستم اما امام تحفه الهی در این روزگار خاص بود. امام مردمباوری کممانندی داشت. به تعبیر رهبری انقلاب، ایشان به خدا، مردم و خود اعتماد و باور داشت و در این زمینه کممانند بود.
وی ادامه داد: امام در بین علمای اسلامی در مردمباوری کممانند است. او با تمام وجود به مردم باور داشت. در حوزههای مختلف از جمله شناخت دقیق از مردم و اعتماد به آنان در شرایط سخت، محبت و همدردی با مردم و فروتنی در برابر مردم و مشارکت دادن آنان و مردم را پایه نظام سیاسی قرار دادن در مشروعیت و مقبولیت از این موارد است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یادآور شد: امام چنان جایگاهی در انقلاب داشت که هرچه میگفت مردم با تمام وجود پذیرا بودند اما امام در ۲۲ بهمن رفراندوم جمهوری اسلامی را مطرح کردند و در سال ۵۸ چهار انتخابات برگزار شد. منظومه مردمباوری امام گسترده و عمیق بود.
صالحی با بیان اینکه امام راحل به مشترکات توجه داشت نه آنچه تفرقه ایجاد میکند، گفت: اینکه امام چگونه در زیستبوم سنتی و حوزوی که باورهایی غلط درباره مردم وجود داشت، به آنان چنین باوری داشت از یک نظام معرفتی میآید. امام در یک منظومه شبکهای یک عالم وحدتگرا بود.