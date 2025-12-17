به گزارش ایلنا، داوری بیست و چهارمین رویداد سینمایی و تلویزیونی دنیای تصویر (تندیس حافظ) را آرش خیروی، خسرو دهقان، جواد طوسی، سید آریا قریشی، محمدرضا لطفی، آریان گل صورت، امید معلم، آذر معماریان، امیررضا نوری پرتو، کسرا ولایی و امیر هوشنگ هاشمی انجام داده‌اند.

همچنین آرش خیروی، آریا قریشی، آریان گل صورت، امیررضا نوری پرتو و کسرا ولایی داوران بخش نشان کیارستمی هستند.

لازم به توضیح است که فیلم موسی کلیم‌الله، ساخته‌ی ابراهیم حاتمی‌کیا، با توجه به ابعاد و تداوم مراحل تولید این پروژه بزرگ و همچنین حفظ شئون مضامین قرآنی و قدسی اثر، در دایره‌ی داوری و رقابت با دیگر تولیدات قرار نگرفته است.

پیش از این، در شانزدهمین دوره از مراسم حافظ نسبت به «محمد رسول الله» ساخته‌ی مجید مجیدی، نیز رویه‌ی مشابهی اتخاذ شده بود.

این رویداد سینمایی روز ۲۹ آذر در تهران برگزار می‌شود.

بهترین فیلم کوتاه

1. انار (مهرداد جلالی)

2. تایپیست (هادی نوری)

3. تیتان (هادی رضایتی چران)

4. ذره (فردین انصاری)

5. رویای آمریکایی (حورا کیان)

6. سنگ‌های نجواگر (علی‌محمد ترحمی)

7. ضلعی برای خروج (احسان همتی)

8. ماقبل تاریخ (آرمین اعتمادی)

9. میا (سیدعلی قاسمی)

10. و زندگی برای همه (محسن اصدق‌پور)

11. هموفیلیا (کیارش صالحی)

بهترین فیلم مستند

1. آواز باد (سودابه بیضایی)

2. جست‌وجو در تنگنا (مهرشاد کارخانی)

3. رُخ (سام کلانتری)

4. رویاباف و قاضی (حسام اسلامی)

5. لُعبت‌باز (پوریا نوری)

6. نصرت کریمی؛ هنرمند بودن در ایران (مهرداد اسکویی، بابک کریمی و روح‌الله انصاری)

7. هیچکس نخوابد (سام کلانتری)

نشان عباس کیارستمی (بهترین فیلم تجربی)

1. آشیل (فرهاد دل‌آرام)

2. تعارض (محمدرضا لطفی)

3. خمیازه بزرگ (علی‌یار راستی)

4. در سرزمین برادر (علیرضا قاسمی و رها امیرفضلی)

5. فیگور (پوریا پارسامقام)

6. کُشتن خواجه (عبد آبست)

بهترین دستاورد فنی و هنری سینمایی

1. برف آخر (صدا؛ صدابردار: امیر حاتمی، طراحی و ترکیب صدا: علیرضا علویان)

2. پیرپسر (طراحی صحنه: آناهیتا تیموریان)

3. پسر دلفینی ۲ (طراحی و اجرای انیمیشن؛ محمد خیراندیش)

4. در سایه سرو (طراحی و اجرای انیمیشن: شیرین سوهانی و حسین ملایمی)

5. رها (طراحی صحنه: رسول علیزاده)

6. غریزه (طراحی صحنه: مجید علی اسلام و مشکین مهرگان)

7. غریزه (طراحی لباس: مشکین مهرگان)

8. کج‌پیله (طراحی چهره‌پردازی: رکسانا نیک‌پور)

9. مجنون (طراحی جلوه‌های ویژه؛ جلوه‌های ویژه میدانی: ایمان کرمیان، جلوه‌های ویژه بصری: کامیار شفیع‌پور و محمد برادران)

10. مرد عینکی (طراحی بدلکاری و اکشن؛ سرپرست و طراح بدلکاری: کیوان رضائی، طراحی و اجرای اکشن: سهراب یزدان‌شناس)

بهترین موسیقی متن

1. پیرپسر (حسام ناصری)

2. زیبا صدایم کن (کریستف رضاعی)

3. سینما شهر قصه (بامداد افشار)

4. غریزه (فرزین قره‌گوزلو)

5. مجنون (مجید انتظامی)

بهترین تدوین

1. پیرپسر (رضا شهبازی)

2. رها (مهدی سعدی)

3. زن و بچه (بهرام دهقانی)

4. زیبا صدایم کن (بهرام دهقانی)

5. غریزه (محمدرضا مویینی)

6. مجنون (حمید نجفی‌راد)

بهترین فیلمبرداری

1. آدم‌فروش (کوهیار کلاری)

2. برف آخر (آرمان فیاض)

3. پیرپسر (ادیب سبحانی)

4. زن و بچه (ادیب سبحانی)

5. زیبا صدایم کن (سامان لطفیان)

6. غریزه (علی قاضی)

7. کوکتل مولوتف (میلاد پرتوی)

8. مجنون (سعید براتی)

بهترین بازیگر زن

1. پری‌ناز ایزدیار (زن و بچه)

2. هانیه توسلی (بی‌سروصدا)

3. ندا جبرائیلی (علت مرگ نامعلوم)

4. لیلا حاتمی (پیرپسر)

5. آناهیتا درگاهی (سینما شهر قصه)

6. ژولیت رضاعی (زیبا صدایم کن)

7. ساینا روحانی (غریزه)

8. الناز شاکردوست (کج‌پیله)

9. غزل شاکری (رها)

10. لادن مستوفی (برف آخر)

11. مَهرو نونهالی (آدم‌فروش)

12. سُها نیاستی (زن و بچه)

بهترین بازیگر مرد

1. سجاد بابایی (مجنون)

2. حامد بهداد (پیرپسر)

3. حسن پورشیرازی (پیرپسر)

4. نوید پورفرج (گوزن‌های اتوبان)

5. علیرضا ثانی‌فر (علت مرگ نامعلوم)

6. شهاب حسینی (رها)

7. امین حیایی (مجموعه آثار)

8. محمدرضا داودنژاد (پیرپسر)

9. بانیپال شومون (علت مرگ نامعلوم)

10. بابک کریمی (سینما شهر قصه)

11. پیمان معادی (بی‌سروصدا)

12. محمد ولی‌زادگان (پیرپسر)

بهترین فیلمنامه

1. پیرپسر (اُکتای براهنی)

2. رها (محمدعلی حسینی)

3. زیبا صدایم کن (آرش صادق‌بیگی، میلاد صدرعاملی و محمدرضا صدرعاملی؛ بر اساس رمانی از فرهاد حسن‌زاده)

4. علت مرگ نامعلوم (علی زرنگار)

بهترین کارگردانی

1. سیاوش اسعدی (غریزه)

2. اُکتای براهنی (پیرپسر)

3. سعید روستایی (زن و بچه)

4. علی زرنگار (علت مرگ نامعلوم)

5. رسول صدرعاملی (زیبا صدایم کن)

6. امیرحسین عسگری (برف آخر)

7. محمود کلاری (آدم‌فروش)

بهترین فیلم

1. آدم‌فروش (تهیه‌کننده: علی اوجی)

2. برف آخر (تهیه‌کننده: حسن مصطفوی)

3. پیرپسر (تهیه‌کنندگان: بابک حمیدیان و حنیف سروری)

4. رها (تهیه‌کننده: سعید خانی)

5. زیبا صدایم کن (تهیه‌کننده: سید مازیار هاشمی)

6. زن و بچه (تهیه‌کننده: سید جمال ساداتیان)

7. علت مرگ نامعلوم (تهیه‌کننده: مجید برزگر)

8. غریزه (تهیه‌کننده: سیاوش اسعدی)

9. مجنون (تهیه‌کننده: عباس نادران)

