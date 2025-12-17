رونمایی از کتاب مبارزه مرحوم علی اصغر باغانی

به گزارش ایلنا، مراسم رونمایی از کتاب «مبارزه به روایت باغانی» در مجموعه فرهنگی سرچشمه تهران با حضور نویسنده، خانواده مرحوم باغانی و یاران او برگزار شد.

جلسه رونمایی از کتاب مرحوم علی‌اصغر باغانی با حضور فرزندان آن مرحوم، جمعی از اهالی فرهنگ و ادب، دوستان و علاقه‌مندان تاریخ انقلاب اسلامی برگزار شد. در این مراسم، ابعاد مختلف شخصیت علمی، اخلاقی و فکری این مبارز انقلابی و جانباز انفجار هفتم تیر، نویسنده و پژوهشگر فقید مورد بررسی قرار گرفت.

در ابتدای این جلسه حاج محسن صباغ، رئیس پیشین شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و از انقلابیون و اعضای حزب جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۰، با بیان خاطراتی از مرحوم باغانی، به جایگاه علمی، نگاه مردم‌مدارانه و منش اخلاقی او اشاره کرد. وی در بخشی از سخنان خود، به خاطره‌ای از شب انفجار سال ۶۰ پرداخت و از نقش شخصیت و روحیه مرحوم باغانی در آن مقطع حساس تاریخی سخن گفت.

در این آیین، همچنین محمدمهدی اسلامی، مشاور تاریخی مجموعه سرچشمه انقلاب اسلامی، با اشاره به مفهوم «فرزند شهید» و جایگاه والای شهادت در فرهنگ انقلاب اسلامی، به تبیین نگاه مرحوم باغانی به مقوله شهادت پرداخت و این نگاه را برخاسته از درک عمیق تاریخی و اعتقادی او دانست.

در ادامه مراسم، حسن شمس‌آبادی، نویسنده کتاب، با اشاره به فرایند دشوار تولید و انتشار این اثر، اظهار داشت: برای چاپ این اثر به مجموعه‌ها و نهادهای مختلفی مراجعه کرد اما هیچ‌یک همکاری لازم را نداشته‌اند. وی با انتقاد از نبود حمایت‌های مؤثر، تأکید کرد که پژوهشگران و فعالان حوزه تاریخ از حامیان جدی برخوردار نیستند و متأسفانه بسیاری از سازمان‌ها توجهی به کارهای تاریخی و پژوهشی ندارند.

در پایان این مراسم، بخش‌هایی از کتاب معرفی شد و حاضران با بیان خاطرات و نکاتی از زندگی علمی و اخلاقی مرحوم علی‌اصغر باغانی، یاد و نام این مبارز انقلابی را گرامی داشتند. این برنامه با هدف پاسداشت مجاهدت‌ها و مبارزات مرحوم باغانی و معرفی اثر منتشرشده از زندگانی وی توسط موسسه فرهنگی سرچشمه نور برگزار شد.

لازم به ذکر است که کتاب «مبارزه به روایت باغانی» چهارمین کتاب از انتشارات سرچشمه است که روانه بازار نشر شد. تا پیش از این کتاب‌های «مبارزه به روایت صادق اسلامی»، «شهید بهشتی به روایت اسناد آمریکا» و «از استاد تا شاگرد» از آثار این مجموعه رونمایی و در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته بود.

انتهای پیام/