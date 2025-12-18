جامعه باید صدام را بشناسد و بداند ما در برابر چه موجودی ایستادگی کردیم

کاظم بنی تمیم بازیگر سینما و تلویزیون که در فیلم‌ها و سریال‌های مختلفی در نقش صدام ظاهر شده، امسال با فیلم «صدام را بکش» به کارگردانی محمدحسین اثنی عشری در جشنواره سینماحقیقت حضور داشت، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، اظهار کرد: برای من سینما هنر ارزشمندی است و فرقی ندارد فیلمی که در آن حضور دارم مستند باشد یا داستانی، مهم موضوع آن فیلم است و فکر می‌کنم تا امروز در هر فیلم و سریالی که حاضر شدم موضوع مهمی داشته است.

بنی تمیم درباره شناختش از صدام گفت: من درباره صدام مطالعات زیادی داشتم، حتی در مسیری که از خوزستان به تهران و جشنواره سینماحقیقت می‌آمدم هم مشغول مطالعه بودم. وقتی قرار است در اثری مربوط به یک شخصیت حضور داشته باشید بهتر است که آن فرد را بشناسید و این شناخت درباره نگاه آن فرد به کشور شما هم حائز اهمیت است؛ مثلاً من باید می‌دانستم که صدام با چه رویکردی یا نگرشی به ایران حمله کرد، چرا تصور می‌کرد که به راحتی می‌تواند وارد ایران شود و حتی تا تهران پیش بیاید. من به دلیل نقش‌هایی که ایفا کردم مجبور به مطالعه درباره صدام بودم و حتی یک نمایش را به نام «دلاوران ایران» آماده کرده‌ام و می‌خواهم روی صحنه ببرم. برای اولین بار در کشور صدام و بعثی‌ها را روی صحنه خواهم آورد و هیچ حمایتی از ما صورت نگرفته است.

وی خاطرنشان کرد: شباهتم به صدام برایم محدودیتی ایجاد نکرده، در فیلم‌ها و سریال‌های مختلفی با نقش صدام ظاهر شدم و آنقدر چهره‌ام به چهره صدام شبیه است که خیلی‌ها با دیدن من متعجب می‌شوند و وقتی می‌گویم در سریال‌های «طوبا» و «زیرخاکی» بازی کرده‌ام به من می‌گویند که تو بهترین گزینه برای بازی در نقش صدام هستی. بر خلاف دیگر بازیگران که آن‌ها را با نامشان می‌شناسند من به عنوان فردی شبیه صدام شناخته شده‌ام و بیش از هر چیز در فیلم‌های مربوط به سینمای دفاع مقدس حضور داشتم درحالیکه می‌توانم در دیگر فیلم‌ها هم بازی کنم.

این بازیگر در ادامه گفت: مستند «صدام را بکش» به شباهت من با صدام می‌پردازد و تأثیری که این ویژگی بر زندگی‌ام گذاشته را در این مستند می‌بینیم اما من فکر می‌کنم که زندگی من محدود به این موضوع نمی‌شود. من در دوران کودکی در خانه‌های گِلی زندگی کردم، در دوران جنگ هشت ساله من در اهواز زندگی می‌کردم و تمام سال‌های جنگ را با چشم خودم دیدم. ما هیچوقت برای فرار از جنگ شهرمان را ترک نکردیم در حالیکه هر روز هدف موشک‌ و بمباران دشمن بودیم. ما در این منطقه اتفاقاتی مثل سیل را تجربه کردیم، روزگار سختی را پشت سر گذاشتیم که کاش به این اتفاقات هم توجه شود و خودم قصد دارم فیلمنامه‌ای بر اساس زندگی خودم بنویسم و فیلم زندگی خودم را از دوران کودکی تا امروز بسازم. در نگارش و ساخت این اثر با هنرمندان مختلف خوزستان همکاری خواهم کرد.

وی درباره تجربه ایفای نقش کمدی از صدام،‌ گفت: صدام جنایتکار بزرگی بود و اتفاقات تلخی را در دوران حیاتش رقم زد اما عقاید و افکارش به خودی خود خنده‌دار هم بود، همین امروز می‌توان با استناد به حرف‌ها و کارهایی که او انجام داد فضایی کمدی در یک اثر هنری ایجاد کرد؛ مردی دیوانه که پرت و پلا می‌گوید. از اینکه در ژانرها و قالب‌های مختلف با توجه به شباهتی که دارم می‌توانم نقش صدام را بازی کنم تا برای مردم باورپذیر شود و با فیلم ارتباط برقرار کنند و من هم دلیلی باشم بر اینکه مردم بدانند او چه کسی بود و ما در برابر چه موجودی ایستادگی کردیم، برایم بسیار ارزشمند است.

بنی تمیم در پایان اظهار کرد: من در آثار بسیاری نقش صدام را بازی کردم، هر اتفاق تاریخی که او رقم زده یا حرف‌های مهمش را در فیلم‌ها، نمایش‌ها و سریال‌ها من هم در نقش او تکرار کردم و واقعاً امروز به شناختی از این شخصیت رسیده‌ام که ایفای نقش او برایم دیگر کار سختی نیست. من از اینکه به دلیل این شباهت چنین نقشی را بارها بازی کردم،‌ خوشحالم و امیدوارم جوانانی که دوران حکومت او را در عراق ندیده‌اند و با ماجراجویی‌ها و جنگ‌طلبی‌هایش آشنایی ندارند از طریق من به شناختی دقیق از او رسیده باشند و بدانند که ما سال‌های قبل چگونه در برابر چنین موجودی ایستادگی کردیم.

